UPPSC PCS Prelims : यूपी पीसीएस प्री में 45 मिनट पहले बंद होंगे गेट, फोटो और ID प्रूफ ऑरिजनल व फोटोकॉपी अनिवार्य

यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in से अपना प्रवेश पत्र ओटीआर नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले प्रवेश मिलेगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीसीएस-2025) एवं सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्तूबर (रविवार) को दो पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in से अपना प्रवेश पत्र ओटीआर नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, वैध आईडी प्रूफ की मूल प्रति तथा छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि अपराध मानी जाएगी। दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 210 पदों पर भर्ती हेतु यह परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रयागराज में कुल 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।