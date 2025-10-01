UPPSC PCS Prelims Exam Gates will close 45 minutes before UP PCS original and photocopy of photo and ID proof mandatory UPPSC PCS Prelims : यूपी पीसीएस प्री में 45 मिनट पहले बंद होंगे गेट, फोटो और ID प्रूफ ऑरिजनल व फोटोकॉपी अनिवार्य, Career Hindi News - Hindustan
यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in से अपना प्रवेश पत्र ओटीआर नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले प्रवेश मिलेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 06:40 AM
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीसीएस-2025) एवं सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्तूबर (रविवार) को दो पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in से अपना प्रवेश पत्र ओटीआर नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से डेढ़ घंटा पहले प्रवेश मिलेगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, वैध आईडी प्रूफ की मूल प्रति तथा छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत परीक्षा में नकल या किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि अपराध मानी जाएगी। दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 210 पदों पर भर्ती हेतु यह परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रयागराज में कुल 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी पीसीएस प्री एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 11.30 और दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे।

UPPSC UPPSC PCS
