UPPSC PCS: पीसीएस प्री के छह और प्रश्नों पर की आपत्ति, पहले आधा दर्जन प्रश्नों पर आपत्ति कर चुके हैं अभ्यर्थी

Sun, 26 Oct 2025 07:32 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 12 अक्तूबर को आयोजित पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के कई अन्य प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों ने आपत्ति की है। पूर्व में छह प्रश्नों पर आपत्तियां की गई थी और अब छह अन्य प्रश्नों पर अनंतिम उत्तरकुंजी में दिए उत्तर से असहमति जताई है। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र (बार कोड संख्या 4471529) के प्रश्नसंख्या 17 में भारत में मोबाइल गेमिंग बाजार से संबंधित प्रश्न का उत्तर आयोग के विशेषज्ञों ने डी सही माना है जबकि छात्र ए को सही बता रहे हैं।

प्रश्नसंख्या 24-निम्नलिखित (निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर और घर का आकार) में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, का जवाब आयोग ने रोजगार के अवसर को सही माना है। वहीं, छात्रों का तर्क है कि नीति आयोग गरीबी को मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों का उपयोग करता है, जिनमें कुल 12 संकेतक शामिल हैं। स्वास्थ्य के तहत पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति जबकि जीवन स्तर के तहत खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते को रखा है। लिहाजा इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नसंख्या 35 का जवाब आयोग ने दो विकल्पों एक और दो को सही माना है जबकि छात्र केवल विकल्प एक को सही मान रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्नसंख्या 89 का आयोग ने दो विकल्प एक और दो को सही माना है जबकि प्रतियोगी छात्र केवल विकल्प दो को सही मान रहे हैं। प्रश्नसंख्या 116 में भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों (1-मतदाता फोटो पहचान पत्र, 2-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 3-वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और 4-नोटा) पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करने को पूछा था। आयोग ने 2, 1, 4 व 3 को सही क्रम माना है जबकि छात्र 1, 2, 4 व 3 को सही क्रम बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 (अभिकथन: मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। कारण: गर्म दिन में उच्च आद्रता से परेशानी बढ़ जाती है।) का विकल्प आयोग ने ए सही माना है और छात्र डी सही बता रहे हैं। ब्राजील से संबंधित प्रश्नसंख्या 112 का आयोग ने बी सही विकल्प माना है और छात्र डी को सही बता रहे हैं।

