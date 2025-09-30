UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: up pcs uppcs admit card kab aayega uppsc up nic in waiting for exam city call letter UPPSC PCS Prelims Admit Card : जारी होने वाले यूपी पीसीएस प्री एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आईडी प्रूफ जरूरी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: up pcs uppcs admit card kab aayega uppsc up nic in waiting for exam city call letter

UPPSC PCS Prelims Admit Card : जारी होने वाले यूपी पीसीएस प्री एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आईडी प्रूफ जरूरी

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड किए जा सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
UPPSC PCS Prelims Admit Card : जारी होने वाले यूपी पीसीएस प्री एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आईडी प्रूफ जरूरी

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी अपना ओटीआर नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 के लगभग 210 पदों पर भर्ती के लिए 12 अक्तूबर को परीक्षा होगी। पीसीएस 2025 के लिए आवेदन करने वाले 6,26,387 अभ्यर्थियों के लिए सभी 75 जिलों में 1435 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के अलावा दो फोटो और आईडी प्रूफ की ऑरिजनल व फोटोकॉपी भी लेकर आनी है।

प्रयागराज में 67 केंद्रों पर 28 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए पहली बार अंतरीक्षकों को दो स्तर (जिला और परीक्षा केंद्र) पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले अंतरीक्षकों को केवल परीक्षा केंद्र के स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता था। पिछले साल 22 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर कराई गई थी। अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 50 हजार बढ़ने के कारण 104 केंद्र बढ़ाए गए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 11.30 और दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे।

1500 अंकों की होगी मुख्य परीक्षा

पीसीएस मुख्य परीक्षा में आठ प्रश्न पत्र होंगे और सभी परंपरागत प्रकार के होंगे। इन प्रश्नपत्रों को हल करने की अवधि तीन घंटे होगी। परीक्षा का समय सुबह 9.30 से दोपहर 12.30 व दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी। पहला प्रश्नपत्र समान्य हिंदी व दूसरा निबंध का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 150-150 अंकों की होगी। वहीं, बाकी के छह प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे, जो 200-200 अंकों के होंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

यूपी पीसीएस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में भर्तियां होंगी। इस परीक्षा को क्रैक करने के बाद एसडीएम और डीएसपी के अलावा सब रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला ऑडिट ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर जैसे पदों पर भर्तियां होती है।

UPPSC UPPSC PCS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।