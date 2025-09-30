UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025 : यूपी पीसीएस एडमिट कार्ड 2025 uppsc.up.nic.in पर जारी, Direct Link

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आज 30 सितंबर 2025 को पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड को uppsc.up.nic.in पर जारी कर दिया गया है।

Tue, 30 Sep 2025 06:48 PM

UPPSC Admit Card 2025 Download Link: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आज 30 सितंबर 2025 को पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

UP PCS and ACF/RFO (PRELIMS) EXAMINATION 2025 Admit Crad Download Link पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ पद भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए करीब 210 पदों पर उम्मीद की नियुक्ति की जाएगी । पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ पद भर्ती परीक्षा के लिए करीब 6.26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से 75 जिलों में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने साथ परीक्षा केंद्रों पर वैलिड फोटो आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड की कॉपी ले जानी होगी।

प्रीलिम्स परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरी शिफ्ट में सीसैट परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्नपत्र का कुल अंक 400 होगा। पहली शिफ्ट का आयोजन सुबह 9:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक किया जाएगा। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक किया जाएगा।

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: यूपी पीसीएस एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय