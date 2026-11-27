यूपीपीएससी पीसीएस सिटी स्लिप जारी, 51 शहरों में होगी परीक्षा; कैसे करें डाउनलोड
यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2026 की परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। परीक्षा वाले जिले की जानकारी और सिटी स्लिप डाउनलोड का तरीका यहां जानें।
पीसीएस की तैयारी में महीनों खपाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन खास है। परीक्षा में अब सिर्फ नौ दिन बचे हैं और परीक्षा वाले जिले की जानकारी 27 नवंबर को जो जारी कर दी गई। अब सवाल यही है कि किस शहर जाना होगा और टिकट कब कटाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य और उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को रखी है। दिन रविवार है। विज्ञापन संख्या A-1/E-1/2026 है और अधिसूचना 25 जून को जारी हुई थी।
क्या है सिटी इंटीमेशन स्लिप
यह स्लिप सिर्फ इतना बताती है कि आपका परीक्षा केंद्र किस जिले में पड़ा है। इसमें केंद्र का नाम या पूरा पता नहीं होता। यह एडमिट कार्ड भी नहीं है। इसे लेकर परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। स्लिप का मकसद बस इतना है कि बाहर से आने वाले उम्मीदवार पहले से ट्रेन या बस का इंतजाम कर लें और ठहरने की जगह देख लें।
स्लिप कैसे डाउनलोड करें
सबसे पहले आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in खोलें। वहां ताजा नोटिस वाले हिस्से में जिला सूचना पर्ची का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें और अपने OTR नंबर से लॉगिन करें। स्क्रीन पर जिले की जानकारी आ जाएगी। उसका प्रिंट निकालकर रख लें। किसी भी अनजान लिंक या ऐप से डाउनलोड करने की गलती न करें।
एडमिट कार्ड कब आएगा
जानकारी के मुताबिक एडमिट कार्ड 1 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा। लॉगिन यहां भी OTR नंबर से ही होगा। इसी में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रोल नंबर, तारीख, समय और जरूरी निर्देश दर्ज होंगे। फोटो और हस्ताक्षर भी इसी पर छपे होंगे। कार्ड निकलते ही हर चीज ध्यान से मिलाएं। कोई गलती दिखे तो फौरन आयोग से संपर्क करें।
परीक्षा कितने बजे
परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। दोनों पालियों के बीच ज्यादा वक्त नहीं होता। इसलिए खाने और आराम का इंतजाम पहले से सोच लें।
कौन से जिले होंगे केंद्र
आयोग की ओर से जारी संभावित सूची में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिले शामिल बताए गए हैं। कुल मिलाकर 51 जिलों की सूची चल रही है। पर यह तय आयोग ही करेगा कि आपको कौन सा जिला मिलेगा। अंतिम केंद्र की पुष्टि एडमिट कार्ड से ही होगी।
एक बात पर उलझन
कुछ वेबसाइटों पर लिखा है कि आयोग आम तौर पर अलग से सिटी स्लिप नहीं निकालता। वहीं कुछ जगह 27 नवंबर की तारीख बताई जा रही है। मैं 27 नवंबर वाली तारीख की पुष्टि किसी भरोसेमंद स्रोत से नहीं कर सका। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि वे सीधे आयोग की वेबसाइट देखते रहें।
परीक्षा के दिन क्या साथ रखें
एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर रखें। साथ में कोई मान्य फोटो पहचान पत्र भी चाहिए। इसके बिना एंट्री मिलना मुश्किल है। केंद्र पर समय से पहले पहुंचें। एक दिन पहले रास्ता देख लें तो और अच्छा। आखिरी हफ्ते में नया पढ़ने से बचें। पुराने नोट्स दोहराएं और पिछले साल के पेपर हल करें। मन शांत रखें। बाकी काम तैयारी कर चुकी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव