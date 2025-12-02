UPPSC PCS Pre Result Link : यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट uppsc.up.nic.in पर जारी, फाइनल आंसर-की पर UPSC जैसा फैसला

संक्षेप: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा-2025 का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

UPPSC PCS Pre Result 2025 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/ क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 20 फरवरी को जारी विज्ञापन के लिए 626387 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 12 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा कुल 265270 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।

परीक्षा में पदों की संख्या 200 से साढ़े चार गुना से बढ़कर 920 हो गई है। अब एसीएफ/आरएफओ के 106 पद तथा पीसीएस के 814 पद हो गए हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार रिक्त 920 पदों के सापेक्ष कुल 11727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आदि के संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/ कटऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

