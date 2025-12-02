Hindustan Hindi News
UPPSC PCS Pre Result Link : यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट uppsc.up.nic.in पर जारी, फाइनल आंसर-की पर UPSC जैसा फैसला

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा-2025 का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 09:14 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
UPPSC PCS Pre Result 2025 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/ क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 20 फरवरी को जारी विज्ञापन के लिए 626387 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 12 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा कुल 265270 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।

परीक्षा में पदों की संख्या 200 से साढ़े चार गुना से बढ़कर 920 हो गई है। अब एसीएफ/आरएफओ के 106 पद तथा पीसीएस के 814 पद हो गए हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार रिक्त 920 पदों के सापेक्ष कुल 11727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आदि के संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/ कटऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

परिणाम देने के बाद अंतिम उत्तरकुंजी देगा यूपीएससी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की तरह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भी भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद अंतिम उत्तरकुंजी जारी करने की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। हिमांशु कुमार एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपीएससी ने चयन प्रक्रिया में सुधार संबंधी हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त अमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और प्रांजल किशोर की सिफारिशों पर विचार करते हुए यूपीएससी ने दायर हलफनामे में सुधार लागू करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

हलफनामे के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के अगले दिन ‘प्रोविजनल आंसर की’ जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनके साथ तीन प्रामाणिक स्रोत देना अनिवार्य होगा। सभी आपत्तियों और प्रश्नों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी। विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप से तय उत्तर कुंजी के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। अंतिम उत्तरकुंजी पहले की तरह पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
