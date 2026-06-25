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UPPSC PCS Vacancy 2026: यूपी पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से आवेदन शुरू; 500 पदों पर वैकेंसी

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPPSC PCS Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2026 के लगभग 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

UPPSC PCS Vacancy 2026: यूपी पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से आवेदन शुरू; 500 पदों पर वैकेंसी

UPPSC PCS Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में एसडीएम (SDM), डीएसपी (DSP), बीडीओ (BDO) और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर चयनित होकर देश और राज्य की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 के लिए अपना आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आज 25 जून 2026 से शुरू हो गई है। यूपी में प्रशासनिक अफसर बनने की चाहत रखने वाले छात्र अब बिना किसी देरी के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

करीब 500 पदों पर होगी भर्ती

शुरुआती सूचना के मुताबिक, आयोग इस बार विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के लगभग 500 रिक्त पदों को भरने के लिए इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। प्रशासनिक आवश्यकताओं और नियमों के अनुसार, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने तक इन पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस परीक्षा के जरिए डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक (DSP), राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, सहायक श्रम आयुक्त जैसे प्रतिष्ठित पदों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी।

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नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 25 जून 2026

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 27 जुलाई 2026

आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने की लास्ट डेट: 27 जुलाई 2026

आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन/सुधार की अवधि: 3 अगस्त 2026 तक

प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि: 6 दिसंबर 2026 (UPPSC कैलेंडर के अनुसार)

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आवेदन शुल्क

इस भर्ती में सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी/एसटी वर्ग के लिए 65 रुपये और दिव्यांग (PwD) श्रेणी के लिए यह शुल्क मात्र 25 रुपये तय है।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी।

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चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया पारंपरिक रूप से तीन चरणों में पूरी होगी—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, और अंत में इंटरव्यू।

प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 11.30 और दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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