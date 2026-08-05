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UPPSC:अब PCS मेंस की कॉपियों का होगा ऑनलाइन मूल्यांकन, इसी माह जारी होगा RO-ARO का विज्ञापन

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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आयोग का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी परीक्षक को पूरी उत्तरपुस्तिका नहीं दी जाएगी, बल्कि विशेषज्ञों से प्रश्नवार मूल्यांकन करवाया जाएगा।

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PCS मेंस की कॉपियों का होगा ऑनलाइन मूल्यांकन (फाइल फोटो)

लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरी तरह ऑनलाइन कराया जाएगा। आयोग का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी परीक्षक को पूरी उत्तरपुस्तिका नहीं दी जाएगी, बल्कि विशेषज्ञों से प्रश्नवार मूल्यांकन करवाया जाएगा।

बकौल सचिव यदि कोई विशेषज्ञ किसी विषय के प्रश्न संख्या एक का मूल्यांकन कर रहा है तो मेंस में शामिल उस विषय के सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन वही करेगा। इससे मूल्यांकन में साम्यता बनी रहेगी। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में उत्तरपुस्तिकाओं को डिजिटल स्वरूप में विशेषज्ञों को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक विशेषज्ञ को संबंधित प्रश्न के साथ उसका संभावित उत्तर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुरूप और एकरूपता के साथ किया जा सके।

इसी माह आरओ-एआरओ का विज्ञापन जारी होगा

वहीं, यूपीपीएससी की बहुप्रतीक्षित आरओ-एआरओ-2026 भर्ती का विज्ञापन अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इस बार सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के पदों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी प्रमुख वजह हाल ही में लगभग 350 एआरओ का पदोन्नत होकर समीक्षा अधिकारी (आरओ) बनना है, जिससे एआरओ के पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों से नए रिक्त पदों का अधियाचन भी आयोग को मिलने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद है कि तकरीबन 500 पदों पर नोटिफकेशन जारी होगा।

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सीधी भर्ती में अब 500 अंकों की चयन प्रक्रिया

इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी सीधी भर्तियों के लिए ‘लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग) 2025 नियमावली’ लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब चयन प्रक्रिया कुल 500 अंकों की होगी। इसमें 450 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। इसके अलावा 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। अंतिम मेरिट तैयार करते समय लिखित परीक्षा के 450 अंकों को 75 प्रतिशत और साक्षात्कार के 50 अंकों को 25 प्रतिशत भरांक में परिवर्तित किया जाएगा। इसी आधार पर अंतिम चयन सूची जारी होगी। आयोग का मानना है कि नई प्रणाली से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी तथा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के साथ व्यक्तित्व का भी समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा।

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आयोग में दोगुने कर्मचारियों की जरूरत

यूपीपीएससी में वर्तमान में करीब 250 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि समयबद्ध ढंग से बढ़ते कार्यों के निष्पादन के लिए लगभग दोगुने कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके विपरीत, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में करीब 2500 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे वहां कार्यों का संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से हो पाता है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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