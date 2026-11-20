यूपी में अदालतों में जज बनने का मौका, UPPSC ने निकाली PCS J के 365 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से
यूपी पीसीएस जे भर्ती 2026 के लिए आज से uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती 4 साल बाद आई है। 2022 में जहां 303 पद थे, वहां इस बार 365 पद हैं।
UPPSC PCS J Vacancy 2026 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2026 या पीसीएस-जे के 365 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप यूपी की अदालतों में जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए आज शुक्रवार 20 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकेंगे। एप्लाई करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चार साल बाद यह भर्ती निकाली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा 2022 के तहत 303 पदों पर आवेदन लिए गए थे जिसके 79736 अभ्यर्थियों ने एप्लाई किया था। इस बार घोषित पद पिछली भर्ती के मुकाबले 62 अधिक हैं। 2022 से पहले 2018 में 610 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी जो 20 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी।
आवदेन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर
सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है जबकि ऑनलाइन आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है।
शैक्षिक योग्यता
सिविल जज पद के लिए एलएलबी पास होना जरूरी है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है।
आयु सीमा
इस भर्ती में आयु की गणना एक जुलाई 2027 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अनुसार अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई 1992 से पहले और एक जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणियों और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
कैसे मिलता है जज बनने के बाद प्रमोशन
यूपी जूडिसियल सर्विसेज के तहत सिविल जज एंट्री लेवल का पद माना जाता है। सबसे पहले उम्मीदवार को सिविल जज (जूनियर डिविजन) का पद मिलता है। इसके बाद वह सिविल जज (सीनियर डिविजन), एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ ज्युडिसियल मजिस्ट्रेट (CJM) आदि के पदों पर प्रमोशन मिलता है।
सैलरी क्या होती है
यूपी पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद सिविल जज (जूनियर डिविजन) के पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को पे स्केल 27700-44770 मिलता है। यूपी पीसीएस जूडिसियरी के तहत पे लेवल 9 के तहत बेसिक पे 56100 रुपये सैलरी निर्धारित है। इसके अलावा अन्य भत्ते मिलते हैं।
यूपीपीएससी पीसीएस जे 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर UPPSC PCS J 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर की मदद से लॉगिन करें। यदि OTR नहीं कराया है, तो पहले उसे पूरा करें।
4. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
5. निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
6. अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
7. सभी जानकारी एक बार जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
8. अंत में आवेदन की कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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