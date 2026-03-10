Hindustan Hindi News
UPPSC : क्या गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, फ्री भोजन बांटना कितना सही, PCS इंटरव्यू में पूछे ये प्रश्न

Mar 10, 2026 07:31 am IST
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2024 के साक्षात्कार आठ दिन अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू हो गए। विभिन्न देशों में संघर्ष के हालात पर इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि क्षेत्रीय संघर्ष तीसरे विश्वयुद्ध की नींव रख रहा है, इसे स्पष्ट करें।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2024 के साक्षात्कार आठ दिन अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू हो गए। विभिन्न देशों में संघर्ष के हालात पर इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि क्षेत्रीय संघर्ष तीसरे विश्वयुद्ध की नींव रख रहा है, इसे स्पष्ट करें। पाकिस्तान में भारत विरोधी भावना थी, अब बांग्लादेश में भी ऐसा माहौल बन रहा है, इस पर आपकी क्या राय है। भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है पर हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन बांट रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं।

सिद्धांत और राष्ट्रधर्म में आप किसको प्राथमिकता देंगे। हरित क्रांति की बात अब क्यों नहीं हो रही, लालफीताशाही रोकने के लिए क्या करेंगे। पिछले तीन वर्षों में पास हुए तीन अधिनियम जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, ऐसी कोई योजना जिसने महिला, किसान, गरीबों के जीवन में परिवर्तन किया हो। सोनल मानसिंह कौन हैं, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, विशाखा गाइडलाइन क्या है। विशेषज्ञों ने अभ्यर्थी से ‘अगर मगर से कठिन होती डगर’ मुहावरे का अर्थ भी समझाने को कहा। अभ्यर्थियों से परिस्थिति आधारित प्रश्न भी पूछे गए। एक अभ्यर्थी से पूछा कि अगर आप किसी होटल में जांच करने जाते हैं और वहां कोई गरीब घर का बच्चा श्रम करता मिलता है तो आप क्या करेंगे।

एसडीएम है, पड़ोसी अपने मां-बाप को परेशान करते हैं उनका भरण पोषण नहीं करते तो आप क्या करेंगे। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के बारे में भी पूछा गया। एक अन्य अभ्यर्थी से केले की खेती संबंधित कई प्रश्न जैसे खेती कहां-कहां होती है, तने के क्या उपयोग हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, कौन से रोग लगते हैं, उनका क्या निदान है, पौधा कैसे बनाया जाता है, क्या समस्याएं हैं, कौन से कीटनाशक का उपयोग होता है आदि सवाल पूछे गए।

ये प्रश्न भी पूछे गए

- एक अभ्यर्थी से पूछा गया, "क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं?"

- यदि एक किसान के पास एक बेटा और एक बड़ी बेटी है, और वह केवल एक को ही पढ़ा सकता है, तो वह किसे पढ़ाएगा?

- सरकारी स्कूल के बगल में स्थित निजी स्कूल में अधिक फीस होने के बावजूद वहां छात्रों की संख्या अधिक क्यों है? इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए?

- एसडीएम (SDM) बनने पर आप अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

- यदि आपको विभागीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने की योजना बनाने का मौका मिले, तो आप क्या करेंगे?

- सिद्धांत और राष्ट्रधर्म में प्राथमिकता किसे देंगे?

- पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना पर आपकी क्या राय है?

- लालफीताशाही रोकने के उपाय और ईरान पर हमले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

- भारत में कपास उत्पादन के बावजूद अमेरिका से कपास क्यों आयात किया जाता था?

पीसीएस 2024 के तहत कुल 947 पदों पर भर्ती होनी है। साक्षात्कार की प्रक्रिया 20 मार्च को पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परिणाम मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाने की संभावना है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

