UPPSC PCS Exam: After biometrics in UP PCS Prelims hologram will be affixed on the admit card UPPSC PCS Exam : यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बायोमीट्रिक के बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम होगा चस्पा, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC PCS Exam: After biometrics in UP PCS Prelims hologram will be affixed on the admit card

UPPSC PCS Exam : यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बायोमीट्रिक के बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम होगा चस्पा

यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अभ्यर्थी कॉपी, किताब, थैला, मोबाइल फोन एवं किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि लेकर कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:37 AM
share Share
Follow Us on
UPPSC PCS Exam : यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बायोमीट्रिक के बाद एडमिट कार्ड पर होलोग्राम होगा चस्पा

12 अक्तूबर को होने जा रही यूपीपीएससी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अंतरीक्षकों (कक्ष निरीक्षकों) के पहले चरण का प्रशिक्षण बुधवार को एमएनएनआईटी में हुआ। एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा, डीआईओएस पीएन सिंह, लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि सुनील कुमार प्रजापति और प्रशिक्षक डॉ. प्रभाकर त्रिपाठी ने जिले के 67 केंद्रों पर नियुक्त 2400 से अधिक अंतरीक्षकों और आरक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया।

बताया गया कि अभ्यर्थियों की सामग्री केन्द्र व्यवस्थापक की ओर से निर्धारित क्लाक रूम में ही जमा होगी। अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अभ्यर्थी कॉपी, किताब, थैला, मोबाइल फोन एवं किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि लेकर कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को चेहरा ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अंतरीक्षक परीक्षा के निर्धारित समय के ढाई घंटे पहले अपने केन्द्र पर पहुंचेंगे तथा अपने कक्ष के सीटिंग प्लान का मिलान फोटोयुक्त रोललिस्ट एवं मेज पर लिखे अनुक्रमांक से कर लेंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र से मिलान कर उनकी निर्धारित आवंटित सीट पर ही बैठाएंगे। बायोमीट्रिक (आइरिश स्कैनिंग) करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चस्पा किया जाएगा, जिससे यह पुष्ट होगा कि अभ्यर्थी की बायोमीट्रिक जांच हो चुकी है, अन्तरीक्षक इसकी पुष्टि भी करेंगे। अन्तरीक्षकों को भी परीक्षा कक्ष में अपने पास मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं है।

केन्द्र व्यवस्थापक प्रत्येक कक्ष में 24 प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रकों का एक पैकेट बिना खोले हुए अंतरीक्षक को परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले उपलब्ध कराएंगे। अंतरीक्षक परीक्षा शुरू होने के दस मिनट पहले अभ्यर्थियों को पैकेट दिखाएंगे कि पैकेट अविकल (इंटैक्ट) है। उसके बाद ओपनिंग सर्टिफिकेट पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगें एवं उस कक्ष के दो अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर कराएंगे। अंतरीक्षक यह ध्यान देंगे कि टॉयलेट जाते समय परीक्षार्थी प्रश्न-पुस्तिका, उत्तर-पत्रक एवं प्रवेश पत्र अपनी डेस्क पर रखकर ही जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने में 30 मिनट का समय बचने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं देंगे।

शहर से 25 किमी दूर बनाया पीसीएस प्री का परीक्षा केंद्र

12 अक्तूबर को प्रस्तावित पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज शहर से 25 किमी दूर तक के स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। शहर में समुचित संख्या में केंद्र नहीं मिलने पर जसरा, करछना, सोरांव और सहसों तक के स्कूल केंद्र बनाए गए हैं लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि सभी केंद्र मुख्य मार्ग पर ही हैं। प्रयागराज में पंजीकृत 28 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 67 केंद्र बनाए गए हैं। बारा ब्लॉक के श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा की दूरी शहर से तकरीबन 25 किमी है। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना, बृजमंगल सिंह इंटर कॉलेज रामपुर करछना, केशव शिक्षा सदन इंटर कॉलेज सैदाबाद, पं. हनुमत दत्त त्रिपाठी इंटर कॉलेज इस्माईलगंज सोरांव, मेवालाल अयोध्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज सोरांव, सरस्वती देवी परमानंद सिन्हा इंटर कॉलेज कौड़िहार, प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय नैनी और हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय पीजी कॉलेज नैनी भी केंद्र बनाए गए हैं। सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है।

UPPSC UPPSC PCS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।