UPPSC PCS Exam 2025: प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड जल्द; uppsc.up.nic.in पर हॉल टिकट होगा डाउनलोड
Hindi News करियर न्यूज़

UPPSC PCS Exam 2025: प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड जल्द; uppsc.up.nic.in पर हॉल टिकट होगा डाउनलोड

UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card Updates : इस बार 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। एडमिट कार्ड जल्द uppsc.up.nic.in पर जारी किया जाएगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:52 PM
UPPSC PCS Exam 2025: प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को, एडमिट कार्ड जल्द; uppsc.up.nic.in पर हॉल टिकट होगा डाउनलोड

UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card Updates : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस 2025 अब बिल्कुल नजदीक है। आयोग ने इस बार 200 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके लिए कुल 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इस लिहाज से हर पद पर औसतन 3 हजार से अधिक दावेदार हैं।

आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी। अंतिम तारीख पहले 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए इसे 2 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया। अब आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 12 अक्टूबर 2025 तय की है। आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जल्द सक्रिय किया जाएगा।

UPPSC PCS Exam 2025 : आवेदन संख्या ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2021 में सबसे ज्यादा 6.91 लाख आवेदन आए थे, जबकि 2022 से 2024 तक यह आंकड़ा लगातार 6 लाख से नीचे रहा। इस बार का आंकड़ा फिर से छह लाख पार कर गया है, जो आयोग के प्रति उम्मीदवारों के भरोसे को दर्शाता है।

UPPSC PCS Exam 2025 : पेपर लीक विवाद के बाद सख्ती

साल 2024 में आरओ एआरओ पेपर लीक मामले के चलते आयोग का पूरा परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया था। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो सामान्यतः मार्च में होती है, उसे दिसंबर में कराना पड़ा। इस बार समय से पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू कर आयोग ने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की है।

हालांकि पीसीएस 2025 का अंतिम परिणाम 2026 में आएगा, लेकिन आयोग की योजना है कि उसी साल पीसीएस 2026 की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इससे भर्ती सत्र फिर से ट्रैक पर आ सकेगा।

UPPSC UPPSC PCS
