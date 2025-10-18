UPPSC Pre 2025: कब आएगा यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स का आंसर-की? ऐसे करें डाउनलोड

संक्षेप: यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में करीब 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही इस परीक्षा का आंसर-की जारी करेगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जल्द ही PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आंसर की जारी कर सकता है। जिन अभ्यार्थियों ने पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर दिया है, वो यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आंसर-की UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। यह पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किए जाने की संभावना है। बताते चलें कि परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी।

यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में करीब 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पीसीएस प्रीलिम्स में दो पेपर हुए थे, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू थी। ऐसे में आंसर-की आने के बाद अभ्यर्थियों के काफी डाउट क्लियर हो जाते हैं कि उन्होंने कितने प्रश्न सही और कितने गलत किए थे। उसके हिसाब से आप अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर पाते हैं। हालांकि, अभी तक आयोग ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है कि आंसर-की किस तारीख को जारी होगी।

पीसीएस प्रीलिम्स आंसर-की जारी होने के बाद आप इस तरीके से देख सकते है। 1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2. इसके बाद आपको Notice Board सेक्शन में जाना होगा। यहां UPPSC PCS Prelims Answer Key 2025 Download Link जैसा लिंक नजर आएगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करने पर प्रीलि्स की आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगी। फिर इसे प्रोविजनल डाउनलोड कर सकते हैं।