UPPSC PCS Admit Card: 500 पदों के लिए रिकॉर्ड 8.90 लाख आवेदन, जल्द जारी होंगे यूपी पीसीएस एडमिट कार्ड
UPPSC बहुत जल्द पीसीएस 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
UPPSC PCS Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द पीसीएस 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। पीसीएस प्री एग्जाम 6 दिसंबर 2026 को होगा। पीसीएस परीक्षा के तहत 500 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 8.90 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1 सीट पर 1780 दावेदार हैं। 2025 में 384 पदों के लिए 6.2 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, और अंत में इंटरव्यू।
प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। पीसीएस व एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसमें दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 से 11.30 और दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर पत्रक ओएमआर शीट के रूप में होंगे।
प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करते समय सावधानी बरतनी होगी।
UPPSC PCS एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें
स्टेज 1: uppsc.up.nic.in पर जाएं।
स्टेज 2: 'कैंडिडेट्स हेल्प डेस्क' (Candidate's Help Desk) सेक्शन खोलें।
स्टेज 3: 'डाउनलोड एडमिट कार्ड' (Download Admit Card) विकल्प चुनें।
स्टेज 4: 'PCS 2026 प्रारंभिक परीक्षा' (PCS 2026 Preliminary Examination) लिंक खोजें।
स्टेज 5: आवश्यक पंजीकरण विवरण दर्ज करें।
स्टेज 6: जानकारी सबमिट करें और ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
स्टेज 7: परीक्षा के दिन की जरूरतों के लिए इसकी एक कॉपी प्रिंट कर लें।
मुख्य परीक्षा (मेन्स): प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मेन्स में बैठते हैं। इसमें जनरल हिंदी और निबंध के अलावा जनरल स्टडीज के कुल 6 पेपर होते हैं।
इंटरव्यू: मेन्स में कामयाबी झंडे गाड़ने वालों को 100 नंबर के पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहां आपकी पर्सनैलिटी और हाजिरजवाबी परखी जाती है।
वर्षवार आवेदकों की संख्या
2025 6,26,387
2024 5,76,154
2023 5,65,459
2022 6,02,974
2021 6,91,173
2020 595696
2019 544664
2018 635844
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी