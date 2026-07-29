UPPSC PCS 2026: 500 पदों पर आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख, अब 3 अगस्त तक करें अप्लाई; जानें पूरी डिटेल

सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने साफ किया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवदेन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

यूपी पीसीएस पदों पर आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (PCS) 2026 के 500 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त तक बढ़ा दी है। 25 जून को जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों से 27 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। अब ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि तीन अगस्त तक बढ़ाई गई है। आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि भी तीन अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने साफ किया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवदेन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा।

OTR कराना है अनिवार्य यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी है। आयोग के अनुसार, OTR पूरा होने के बाद उसे सक्रिय (एक्टिव) होने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है। जब तक उम्मीदवार का वैध OTR नंबर नहीं बन जाता, तब तक वह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म न तो भर पाएगा और न ही जमा कर सकेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते OTR प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने OTR की डिजिटल तथा प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर UPPSC PCS Recruitment 2026 या Combined State/Upper Subordinate Services Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर की मदद से लॉगिन करें। यदि OTR नहीं कराया है, तो पहले उसे पूरा करें।

4. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

5. निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. सभी जानकारी एक बार जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

8. अंत में आवेदन की कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (Mains) के दौरान अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आरक्षण (Category) से संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित (Self-attested) प्रतियां जमा करनी होंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दावा संबंधित दस्तावेजों के बिना किया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इन पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें प्रमुख पद शामिल हैं-

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर

लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर

फूड सेफ्टी ऑफिसर

डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर

चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर

सीनियर लेक्चरर

असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन