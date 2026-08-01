UPPSC PCS 2026: सिर्फ 2 दिन बाकी, यूपी में SDM-DSP बनने का न चूकें मौका, तुरंत करें अप्लाई
UPPSC PCS 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, इसलिए बिना देरी किए तुरंत अपना OTR पूरा करें और ऑनलाइन फॉर्म जमा करें।
uppsc pcs 2026 registration last date : सरकारी नौकरी और अफसरशाही का रुतबा चाहने वाले नौजवानों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या बीडीओ बनने का सपना देख रहे हैं, तो अब कमर कस लेने का वक्त आ गया है। आज 1 अगस्त हो चुकी है और यूपीपीएससी पीसीएस (UPPSC PCS) 2026 परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की उलटी गिनती अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत देते हुए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया था। अब आप 3 अगस्त 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
पहले इस फॉर्म को भरने की मियाद जुलाई के आखिर तक ही रखी गई थी लेकिन कई उम्मीदवारों की सहूलियत को देखते हुए इसे 3 अगस्त 2026 तक खिसका दिया गया। आज 1 अगस्त है यानी आपके पास बमुश्किल दो दिन का ही वक्त बचा है। अक्सर हमने देखा है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आ जाता है। ऐसे में सर्वर डाउन होने, पोर्टल के धीमा चलने या फिर ऑनलाइन पेमेंट अटकने जैसी दिक्कतें आम बात हैं। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप आखिरी दिन के भरोसे ना बैठें और आज ही अपना फॉर्म मुकम्मल कर लें।
OTR के बिना नहीं बनेगी बात
एक सबसे अहम बात जो हर उम्मीदवार को गांठ बांध लेनी चाहिए, वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR)। आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिना वैलिड OTR नंबर के कोई भी फॉर्म कुबूल नहीं किया जाएगा। अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो सबसे पहले यूपीपीएससी के OTR पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करें। इसके बिना आपकी अर्जी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी।
500 पदों पर होनी है बंपर भर्ती
इस बार यूपीपीएससी ने करीब 500 खाली पदों को भरने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इसमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी), ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ), कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर जैसे कई शानदार और रसूखदार पद शामिल हैं। हालांकि, विभागों की जरूरत के हिसाब से पदों की यह तादाद घट या बढ़ भी सकती है, जिसकी तफसील आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में मिल जाएगी।
कौन कर सकता है अप्लाई?
आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट (बैचलर डिग्री) होना लाजमी है। हालांकि, कुछ खास पदों के लिए आयोग ने अलग से भी कुछ डिग्रियां मांगी हैं। 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के बीच होनी चाहिए। यूपी सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को उम्र की सीमा में छूट भी दी जाएगी।
फॉर्म भरने की फीस कितनी है?
इस परीक्षा के लिए फीस बेहद मामूली रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए यह सिर्फ 125 रुपये है। वहीं, एससी/एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को 65 रुपये चुकाने होंगे, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह फीस महज 25 रुपये तय की गई है। याद रखें कि यह फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी।
फॉर्म भरते वक्त किन कागजातों की पड़ेगी जरूरत?
अप्लाई करने बैठने से पहले अपने पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर रख लें, ताकि बाद में भागदौड़ ना करनी पड़े। इनमें आपकी एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, आपके दस्तखत (Signature), ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि), और अगर आप किसी आरक्षित कोटे से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी चालू हालत में होनी चाहिए।
आवेदन करने का आसान तरीका
- सबसे पहले यूपीपीएससी (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अगर OTR नहीं किया है, तो उसे पूरा करें और अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें।
- अब UPPSC PCS 2026 Recruitment के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी निजी, पढ़ाई और पते से जुड़ी सारी मालूमात सही-सही भरें।
- मांगी गई फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
- आखिर में, कंफर्मेशन पेज का एक प्रिंटआउट या पीडीएफ अपने पास जरूर महफूज रख लें।
गलती सुधारने का भी मिलेगा मौका
अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे अनजाने में कोई चूक हो जाती है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में फॉर्म भरने वालों को आयोग ने एक और मौका दिया है। इसके लिए 10 अगस्त 2026 को करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जिसमें आप अपनी गलतियां सुधार सकेंगे। चूंकि अब आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने को है इसलिए अपनी तैयारी की रफ्तार भी बढ़ा दें। अफसर बनने का यह सफर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीन कड़े पड़ावों से होकर गुजरेगा। पुराने पर्चे हल करें, मॉक टेस्ट दें और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जी-जान से जुट जाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव