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UPPSC PCS 2026: यूपी पीसीएस प्रीलिम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज, तुरंत कर लें अप्लाई

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 अगस्त 2026 को बंद कर देगा।

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यूपी पीसीएस प्रीलिम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज

अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 अगस्त 2026 को बंद कर देगा। जो उम्मीदवार संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 में शामिल होना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। क्योंकिआज के बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी, इसलिए अंतिम समय का इंतजार न करें। इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप A और ग्रुप B के करीब 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि, प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है।

OTR कराना है अनिवार्य

यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी है। आयोग के अनुसार, OTR पूरा होने के बाद उसे सक्रिय (एक्टिव) होने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है। जब तक उम्मीदवार का वैध OTR नंबर नहीं बन जाता, तब तक वह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म न तो भर पाएगा और न ही जमा कर सकेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते OTR प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने OTR की डिजिटल तथा प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर UPPSC PCS Recruitment 2026 या Combined State/Upper Subordinate Services Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर की मदद से लॉगिन करें। यदि OTR नहीं कराया है, तो पहले उसे पूरा करें।

4. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

5. निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. सभी जानकारी एक बार जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

8. अंत में आवेदन की कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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इन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें प्रमुख पद शामिल हैं-

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर

लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर

फूड सेफ्टी ऑफिसर

डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर

चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर

सीनियर लेक्चरर

असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन

राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल

कौन कर सकता है अप्लाई

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

फीस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल एवं ओबीसी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 125 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क केवल 65 रुपये निर्धारित है।

कब होगी परीक्षा

इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को तीन चरणों- प्रीलिम, मेंस एग्जाम एवं इंटरव्यू से होकर गुजरना होता है। प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में सफल होंगे वे ही अगले चरण यानी मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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