UPPSC PCS 2026: यूपी पीसीएस प्रीलिम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज, तुरंत कर लें अप्लाई

अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 अगस्त 2026 को बंद कर देगा।

यूपी पीसीएस प्रीलिम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज

अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 3 अगस्त 2026 को बंद कर देगा। जो उम्मीदवार संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 में शामिल होना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। क्योंकिआज के बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी, इसलिए अंतिम समय का इंतजार न करें। इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप A और ग्रुप B के करीब 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि, प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है।

OTR कराना है अनिवार्य यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना जरूरी है। आयोग के अनुसार, OTR पूरा होने के बाद उसे सक्रिय (एक्टिव) होने में 72 घंटे तक का समय लग सकता है। जब तक उम्मीदवार का वैध OTR नंबर नहीं बन जाता, तब तक वह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म न तो भर पाएगा और न ही जमा कर सकेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते OTR प्रक्रिया पूरी कर लें और अपने OTR की डिजिटल तथा प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर UPPSC PCS Recruitment 2026 या Combined State/Upper Subordinate Services Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर की मदद से लॉगिन करें। यदि OTR नहीं कराया है, तो पहले उसे पूरा करें।

4. अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

5. निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

7. सभी जानकारी एक बार जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

8. अंत में आवेदन की कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

इन पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें प्रमुख पद शामिल हैं-

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर

लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर

फूड सेफ्टी ऑफिसर

डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर

चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर

सीनियर लेक्चरर

असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन

राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल

कौन कर सकता है अप्लाई इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल एवं ओबीसी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 125 रुपये फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क केवल 65 रुपये निर्धारित है।