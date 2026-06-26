UPPSC PCS का आ गया है नोटिफिकेशन, बिना कोचिंग घर बैठे कैसे करें पक्की तैयारी? टॉपर दिव्या सिकरवार ने क्या बताया
हाल ही में यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसे में परीक्षा की पक्की तैयारी के लिए यूपी पीसीएस टॉपर दिव्या सिकरवार की खास रणनीति और सफलता के मूल मंत्र आपके बहुत काम आ सकते हैं।
हाल ही में यूपीपीएससी (UPPSC) ने 500 पदों के लिए पीसीएस-2026 की अपनी नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही सूबे के लाखों युवाओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर कोई अब किताबों में सिर खपाने और अपनी तैयारी को धार देने में जुट गया है। लेकिन, सिविल सर्विसेज जैसी कठिन परीक्षा में सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती, इस मुश्किल सफर में एक सही दिशा और सटीक रणनीति का होना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर उम्मीदवार इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि शुरुआत कहां से करें और तैयारी का तरीका क्या हो। इसी उलझन को सुलझाने और आपके हौसले को उड़ान देने के लिए हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस (UPPSC PCS) 2022 की टॉपर दिव्या सिकरवार की कहानी और उनके आजमाए हुए सक्सेस टिप्स जो आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए अहम साबित होंगे।
नाकामी से कामयाबी तक का सफर
कहते हैं न, जब रास्ते मुश्किल होने लगें, तो समझ लीजिए कि मंजिल अब बहुत करीब है। दिव्या सिकरवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल रहने वाली दिव्या के लिए यूपी पीसीएस का सफर कतई आसान नहीं था। अपने पहले प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स तो निकाल लिया, लेकिन मेन्स में गाड़ी अटक गई। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंचीं, लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सकीं। किसी भी आम इंसान के लिए लगातार दो बार इतने करीब आकर खाली हाथ लौटना बुरी तरह तोड़ देने वाला होता है। लेकिन दिव्या उन लोगों में से नहीं थीं जो हार मान कर बैठ जाएं। उन्होंने अपनी कमियों से सीखा, खुद को समेटा और तीसरे प्रयास में सीधे टॉप कर के दिखाया। उनकी यह कामयाबी इस बात का जीता-जागता सबूत है कि अगर आप डटे रहें, तो सफलता झक मार कर आपके पीछे आती है।
साधारण परिवार के थे असाधारण सपने
आगरा के पास एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली दिव्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से की। उनके पिता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के रिटायर्ड जवान हैं और मां एक हाउसवाइफ हैं। उनके दो छोटे भाई भी हैं, जिनमें से एक यूपी पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे साधारण लेकिन अनुशासित माहौल में पली-बढ़ी दिव्या ने सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज से कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। हालांकि, सिविल सेवा की अपनी तैयारी को उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही असली रफ्तार दी। गांव-देहात से निकलकर सिविल सर्विसेज में परचम लहराने वाली दिव्या हर उस युवा के लिए एक मिसाल हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है।
क्या रही दिव्या की खास रणनीति?
दिव्या ने 2019 में अपनी तैयारी शुरू की और 2020 में पहला अटेंप्ट दिया। यह वो वक्त था जब कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ बंद था और लोग घरों में कैद थे। लेकिन दिव्या ने इस चुनौती को अवसर में बदला और ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया। उन्होंने सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र) को अपने ऑप्शनल विषय के तौर पर चुना था। एक इंटरव्यू में अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए वह बताती हैं, "मैंने कभी भी किताबों का अंबार नहीं लगाया। मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत सीमित रखा, लेकिन जो भी पढ़ा, उसका बार-बार रिवीजन किया।" दिव्या का मानना है कि हर दिन के लिए एक टारगेट सेट करना और उसे उसी दिन पूरा करना बेहद जरूरी है।
अपनी ऑनलाइन क्लासेज से उन्होंने खुद के नोट्स बनाए। इसके अलावा, अपना बेसिक मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ीं, जो हर एस्पिरेंट के लिए जरूरी हैं। इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम और भारतीय राजव्यवस्था (पॉलिटी) के लिए एम. लक्ष्मीकांत की किताबों को उन्होंने अपनी तैयारी का बेस बनाया। डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल पर उनका कहना है, "आज का डिजिटल दौर किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे जो भी टॉपिक समझ नहीं आता था, मैं तुरंत यूट्यूब पर जाकर उसके वीडियो देख लेती थी।"
इंटरव्यू का वो मुश्किल दौर
दिव्या का इंटरव्यू राउंड भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। वहां उनसे उनके ऑप्शनल विषय (सोशियोलॉजी) को लेकर काफी घुमावदार और सिचुएशनल सवाल पूछे गए। पैनल ने उनसे शादी, परिवार और कामकाज से जुड़े कई सवाल किए, ताकि उनकी सोच और नजरिए को परखा जा सके। यही नहीं, उनसे यह भी पूछा गया कि अगर उन्हें ग्रामीण इलाकों में काम करने का मौका मिले, तो वह वहां किन नए आइडियाज के साथ विकास का खाका खींचेंगी। दिव्या ने इन सभी सवालों का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया।
हर एस्पिरेंट के लिए दिव्या का 'मूल मंत्र'
यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिव्या की सबसे बड़ी सलाह यही है कि सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखें। किताबों का ढेर लगाने के बजाय कुछ चुनिंदा किताबों पर भरोसा करें और उनका बार-बार रिवीजन करें। इन सबसे ऊपर जो बात दिव्या को अलग बनाती है, वो है उनकी दिमागी मजबूती। वह कहती हैं, "अगर आप कभी निराश महसूस करें, तो अकेले घुटने के बजाय अपने परिवार, दोस्तों या करीबियों से बात करें।" दिव्या अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट अपने परिवार को देती हैं, जो उनके बुरे वक्त में एक मजबूत चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव