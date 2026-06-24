UPPSC 2026 के लिए हो जाएं तैयार, 750 पदों पर इसी हफ्ते आएगा नोटिफिकेशन, LT ग्रेड भी बड़ा अपडेट
UPPSC 2026 : यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार पीसीएस 2026 के 750 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है।
UPPSC 2026 : सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले और दिन-रात एक करके यूपीपीएससी की तैयारी में जुटे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। प्रयागराज से आ रही इस ताजा अपडेट ने प्रतियोगी छात्रों के चेहरों पर एक नई चमक लाने वाली है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षा यानी पीसीएस की तैयारी में पसीना बहा रहे हैं, तो अपनी कमर कस लीजिए। आपका लंबा इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। खबर पक्की है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू होने जा रही है। साथ ही, आयोग ने कंप्यूटर असिस्टेंट, एलटी ग्रेड और पॉलीटेक्निक प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर भी कई अहम सूचनाएं जारी की हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस भर्ती का क्या स्टेटस है और आपको किन तारीखों का खास ख्याल रखना है।
पीसीएस 2026 में 750 पदों के साथ सुनहरा मौका
प्रयागराज के कमरों में बैठकर किताबों में सिर खपाने वाले छात्रों को बता दें कि इस बार लोक सेवा आयोग को लगभग 750 पदों का अधियाचन मिल चुका है। सूत्रों की मानें तो विज्ञापन को हरी झंडी मिल गई है। बस ऑनलाइन आवेदन के सिस्टम में कुछ छोटी-मोटी तकनीकी अड़चनें आ रही थीं, जिन्हें दूर करने का काम आखिरी चरण में है। एक-दो दिन में ही पूरा विज्ञापन आपके सामने होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार यह तीसरा साल है जब यूपी में पीसीएस अफसरों की बंपर भर्ती होने जा रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आते-आते पदों की संख्या में भारी इजाफा होता है।
मिसाल के तौर पर, पीसीएस 2025 का विज्ञापन जब निकला था, तब सिर्फ 200 पद थे। लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आते-आते यह आंकड़ा 920 पहुंच गया। ठीक इसी तरह, 2024 में भी महज 220 पदों पर भर्ती निकली थी, जो बाद में बढ़कर 947 हो गई थी। इसलिए, इस बार जब शुरुआत ही 750 से हो रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नंबर आगे कहां तक जाएगा। यह सच में एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी सीरियस कैंडिडेट हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा।
कंप्यूटर सहायक भर्ती की टाइपिंग टेस्ट के लिए हो जाएं तैयार
पीसीएस के अलावा, आयोग ने कंप्यूटर सहायक के 14 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का पहिया भी आगे बढ़ाया है। इसके पहले चरण की परीक्षा में कुल 169 उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। अब इन सफल अभ्यर्थियों को दूसरे चरण यानी हिंदी टंकण (कंप्यूटर पर टाइपिंग) टेस्ट से गुजरना होगा। उपसचिव राजेश कुमार जी ने साफ किया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है। आपको 8 जुलाई तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भर लेना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फॉर्म का प्रिंट निकालें, सारे जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करें और 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक लोक सेवा आयोग के दफ्तर में पहुंचा दें। आप चाहें तो खुद जाकर जमा करें या फिर रजिस्टर्ड डाक का सहारा लें। याद रहे, 6 फरवरी को प्रयागराज और लखनऊ के 49 केंद्रों पर हुए पहले चरण के एग्जाम में 21276 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 7898 छात्र बैठे थे। वहां से छंटकर ये 169 लोग यहां तक पहुंचे हैं।
पॉलीटेक्निक प्रधानाचार्य का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 जुलाई
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2025 के तहत पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 21 पदों पर भी भर्ती होनी है। जिन उम्मीदवारों ने 9 अप्रैल को हुई लिखित परीक्षा दी थी, उनसे अब आयोग ने आगे की प्रक्रिया के लिए फॉर्म मांगे हैं। उपसचिव अनुपम मिश्र के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई तय की गई है। इसके बाद, फॉर्म का प्रिंटआउट और सभी जरूरी कागज आपको 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग के ऑफिस में जमा करने होंगे। इस डेडलाइन को भूलने की गलती बिल्कुल न करें।
एलटी ग्रेड (कंप्यूटर) मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती 2025 के तहत कंप्यूटर विषय की मुख्य परीक्षा के लिए भी हलचल तेज हो गई है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 16 मई को घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस भर्ती में कंप्यूटर के कुल 1056 पद हैं (पुरुष शाखा के 601 और महिला शाखा के 455 पद)। इन पदों के लिए फिलहाल 682 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। आयोग के अनुसचिव शैलेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 जुलाई तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद, वही पुराना नियम है कि फॉर्म का प्रिंट और संबंधित डॉक्यूमेंट्स 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग में जमा करने होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव