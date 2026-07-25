UPPSC PCS 2026: सिर्फ दो दिन बचे, यूपी में SDM-DSP बनने का न चूकें मौका; करें आवेदन
यूपीपीएससी पीसीएस 2026 आवेदन की आखिरी तारीख 27 जुलाई काफी नजदीक है, ऐसे में बिना देरी किए यह फॉर्म भर दें।
अगर आपने भी उत्तर प्रदेश में एसडीएम, डीएसपी या बीडीओ जैसे रुतबेदार पद पर बैठकर अफसरी की वर्दी पहनने का सपना देखा है, तो अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के आवेदन की खिड़की बंद होने में महज दो दिन बचे हैं और लाखों उम्मीदवार पहले ही अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 25 जून 2026 को जब यूपी लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, तभी से युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मगर जो अभ्यर्थी अब तक 'कल भर लेंगे' की सोच में बैठे हैं, उनके लिए यह खबर एक चेतावनी की तरह है। 27 जुलाई 2026 आवेदन की आखिरी तारीख है और आमतौर पर आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर धीमा पड़ जाता है या क्रैश तक हो जाता है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि बिना देर किए आज ही फॉर्म जमा कर दिया जाए।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
इस साल आयोग ने ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलाकर करीब 500 पदों पर वैकेंसी निकाली है, हालांकि विभागों की जरूरत के हिसाब से इस संख्या में आगे-पीछे बदलाव भी हो सकता है। जिन पदों के लिए भर्ती हो रही है, उनमें डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर, नायब तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिला समाज कल्याण अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। यही वजह है कि हर साल यह परीक्षा युवाओं के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। नोटिफिकेशन 25 जून 2026 को जारी हुआ था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। फॉर्म भरने और फीस जमा करने, दोनों की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 रखी गई है। जो उम्मीदवार फॉर्म में किसी तरह की गलती सुधारना चाहते हैं, उनके लिए करेक्शन विंडो 3 अगस्त 2026 तक खुली रहेगी।
पात्रता की शर्तें क्या हैं?
इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 तक न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के तहत उम्र में छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखने वाला युवा आवेदन कर सकता है, हालांकि फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे कुछ चुनिंदा पदों के लिए साइंस विषय से ग्रेजुएशन अनिवार्य है। डीएसपी और एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए शारीरिक मापदंड यानी लंबाई और सीने की चौड़ाई से जुड़ी शर्तें भी तय की गई हैं।
OTR के बिना नहीं भर पाएंगे फॉर्म
एक बात जो अक्सर उम्मीदवार भूल जाते हैं, वह है 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' यानी OTR। बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए सीधे आवेदन फॉर्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, और वैलिड OTR नंबर के बगैर आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज और पेमेंट रिसीट की पीडीएफ जरूर संभालकर रख लें, आगे चलकर यही दस्तावेज काम आते हैं।
तीन पड़ावों से गुजरेगा सफर
पीसीएस अधिकारी बनने की राह तीन चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर-1 और सीसैट नाम से जाना जाने वाला पेपर-2 शामिल है। दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं, मगर सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और असली मेरिट पेपर-1 के नंबरों पर टिकी होती है। इसके बाद आता है मुख्य परीक्षा का दौर, जिसमें जनरल हिंदी और निबंध के अलावा जनरल स्टडीज के छह पेपर देने होते हैं। जो उम्मीदवार मेन्स में सफल होते हैं, उन्हें आखिर में 100 नंबर के इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जहां उनकी सोच और हाजिरजवाबी दोनों परखी जाती है।
क्या है सैलरी का गणित
आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये, एससी-एसटी वर्ग को 65 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों को महज 25 रुपये चुकाने होंगे। रही बात सैलरी की, तो पीसीएस के ज्यादातर पद पे लेवल-10 में आते हैं, जहां 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है। इसके ऊपर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, सरकारी वाहन और चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ वह सामाजिक रुतबा भी मिलता है, जिसकी कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। गौर करने वाली बात यह है कि अब आवेदन की खिड़की बंद होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं, इसलिए जो भी युवा इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें बिना देर किए यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही अपना फॉर्म जमा कर देना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव