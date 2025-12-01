UPPSC PCS Exam 2025: यूपी पीसीएस 2025 में बंपर भर्तियां, पदों की संख्या 200 से बढ़कर 920 हुई

संक्षेप: UPPSC PCS Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस 2025 के पदों की संख्या में साढ़े चार गुना से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिससे छात्रों की सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

UPPSC PCS Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण परीक्षा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) 2025 की तैयारी कर रहे लाखों प्रतियोगी छात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नोटिफिकेशन पदों की संख्या में साढ़े चार गुना से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिससे छात्रों की सफलता की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

200 से 920 पद- शुरुआत में पीसीएस 2025 के लिए आयोग ने केवल 200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन अब आयोग को विभिन्न सरकारी विभागों से 920 पदों की सूचना मिल चुकी है। इन सभी नए पदों को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

आयोग का यह नियम प्रतियोगी छात्रों के लिए एक "जैकपॉट" जैसा साबित होता है, क्योंकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले शासन से प्राप्त होने वाली सभी रिक्तियों को अंतिम चयन तक भर्ती में जोड़ा जाता है।

अभ्यर्थियों को दोहरा लाभ- पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों को दो प्रमुख लाभ होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अधिक उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

आमतौर पर जब पदों की संख्या बढ़ती है, तो प्रारंभिक परीक्षा की कटऑफ में थोड़ी नरमी आने की संभावना रहती है, जिससे सीमा पर रहने वाले छात्रों को भी सफलता मिल सकती है।

पिछले वर्षों का रिकॉर्ड- यह पहली बार नहीं है जब पीसीएस में पदों की संख्या इस तरह बढ़ी है। पीसीएस 2024 में भी आयोग ने महज 220 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन बाद में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक यह संख्या बढ़कर 947 हो गई थी। इसी तरह, पीसीएस 2018 में भी पदों की संख्या 900 से अधिक (कुल 988) थी।

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द- आयोग अब इसी सप्ताह पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 6,26,287 अभ्यर्थियों में से लगभग 42.50 प्रतिशत ही उपस्थित हुए थे।