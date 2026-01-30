Hindustan Hindi News
UPPSC PCS 2025 मेन्स परीक्षा पर सस्पेंस खत्म, आ गई तारीख; देखें पूरा शेड्यूल

UPPSC PCS 2025 Mains Exam Dates: यूपीपीएस परीक्षा कैलेंडर 2026-27 जारी हो गया है। PCS 2025 मेन्स और पीसीएस 2026 की प्री परीक्षा का तारीखें घोषित कर दी गई है

Jan 30, 2026 08:38 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
UPPSC PCS 2025 Mains Exam Dates: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने आखिरकार 2026-27 सत्र का डिटेल्ड एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। लंबे समय से जिस शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था, अब वह सार्वजनिक हो चुका है। बीते साल पीसीएस प्री परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को इसके मेन्स परीक्षा का भी इंतजार था। फरवरी से दिसंबर 2026 तक चलने वाली इस परीक्षा श्रृंखला में PCS, RO/ARO, APO, शिक्षक, मेडिकल, तकनीकी और प्रोफेशनल सेवाओं से जुड़ी लगभग सभी बड़ी भर्तियों की संभावित तारीखें तय कर दी गई हैं। इससे अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति, टाइम टेबल और रिवीजन प्लान बनाने में बड़ी सहूलियत मिलने वाली है।

PCS 2025 मेन्स की तारीख घोषित

इस कैलेंडर की सबसे अहम जानकारी PCS अभ्यर्थियों के लिए है। संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (PCS) 2025 की मुख्य परीक्षा यानी मेन्स 29 मार्च 2026 से शुरू होगी और लगातार चार दिनों तक आयोजित की जाएगी। लंबे समय से PCS मेन्स की तारीख को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जो अब खत्म हो चुका है। वहीं PCS प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित की गई है। इससे स्पष्ट है कि आयोग ने PCS परीक्षाओं के बीच पर्याप्त अंतर रखा है ताकि अभ्यर्थी संतुलित तरीके से तैयारी कर सकें।

RO/ARO और APO परीक्षा का पूरा शेड्यूल

अन्य बड़ी भर्तियों की बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं की अन्य बड़ी परीक्षाओं की बात करें तो समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) की मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा का शेड्यूल भी साफ कर दिया गया है। APO की प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च 2026 और मुख्य परीक्षा 17 जून 2026 को होगी। इसके अलावा सहायक आयुक्त पद की मेन्स परीक्षा 28 जून 2026 से शुरू होकर तीन दिनों तक चलेगी।

शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 2026 रहेगा निर्णायक साल

शिक्षा विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी यह साल बेहद अहम साबित हो सकता है। कैलेंडर के अनुसार स्टाफ नर्स (प्रारंभिक) परीक्षा 17 मार्च 2026 को आयोजित होगी। सहायक अध्यापक (TGT) की प्रारंभिक परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है, जबकि विभिन्न विषयों की TGT मुख्य परीक्षाएं मई से अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग तिथियों पर होंगी। इससे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को स्पष्ट दिशा मिल गई है।

पॉलीटेक्निक लेक्चरर और प्रोफेसर भर्तियों की टाइमलाइन

UPPSC के परीक्षा कैलेंडर में उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी भर्तियों को भी शामिल किया गया है। पॉलीटेक्निक लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य शिक्षण सेवाओं की परीक्षाएं अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित होंगी। इससे तकनीकी और उच्च शिक्षा क्षेत्र के अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

तकनीकी और मेडिकल सेवाओं की परीक्षाएं भी तय

तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र की भर्तियों को लेकर भी आयोग ने तस्वीर साफ कर दी है। कैलेंडर के अनुसार वन सेवा परीक्षा 14 से 16 जुलाई 2026 के बीच आयोजित होगी। पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 3 अक्टूबर 2026, फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा 25 अक्टूबर 2026, ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा 26 अक्टूबर 2026 और मेडिकल ऑफिसर परीक्षा 18 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।

