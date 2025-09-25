UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card: बस चंद दिन बाकी, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड; 12 अक्टूबर को परीक्षा

UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card: यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। 200 पदों पर भर्ती के लिए 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है

UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस 2025 अब बिलकुल करीब है। आयोग ने इस बार कुल 200 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। हैरानी की बात यह है कि 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं यानी हर एक पद पर औसतन 3,000 से ज्यादा दावेदार ।

आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी। पहले आखिरी तारीख 24 मार्च तय थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2 अप्रैल 2025 कर दिया गया। अब आयोग ने 12 अक्टूबर 2025 को प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तय की है। माना जा रहा है कि जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा।

UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card: आवेदन में दोबारा रेकॉर्ड टूटा आयोग के आंकड़े बताते हैं कि आवेदन संख्या ने एक बार फिर पुराने रेकॉर्ड्स छुए हैं। साल 2021 में 6.91 लाख आवेदन आए थे। इसके बाद 2022, 2023 और 2024 में यह आंकड़ा लगातार छह लाख से नीचे रहा। लेकिन इस बार फिर से छह लाख पार होने से उम्मीदवारों का भरोसा साफ झलक रहा है।

UPPSC PCS Exam 2025 Admit Card: पेपर लीक विवाद के बाद सख्ती पिछले साल यानी 2024 में आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले से यूपीपीएससी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और पूरा परीक्षा कैलेंडर बिगड़ गया था। पीसीएस परीक्षा जो सामान्यतः मार्च में होती है, उसे दिसंबर में आयोजित करना पड़ा था। इस बार आयोग ने समय से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर और परीक्षा तय समय पर कराने का ऐलान कर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है।