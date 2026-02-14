UPPCS इंटरव्यू की तारीख तय, अब तैयारी का आखिरी दौर शुरू; जानिए कैसे बनाएं पक्की रणनीति
UPPCS 2024 परीक्षा का इंटरव्यू 16 फरवरी से 20 मार्च तक प्रयागराज में निर्धारित है। कॉल लेटर डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की ज्ञान के साथ व्यक्तित्व की परख की जाएगी।
राज्य सेवा का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अब सबसे अहम पड़ाव आ चुका है। Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) ने पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। इंटरव्यू 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेंगे। यानी अब यह वह समय है जब किताबों की पढ़ाई से आगे बढ़कर व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार की असली परीक्षा होने वाली है।
इंटरव्यू लेटर 6 फरवरी 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन करके कॉल लेटर निकालना होगा। इंटरव्यू का आयोजन प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में किया जाएगा, जहां रोज दो शिफ्ट में साक्षात्कार होंगे, पहली सुबह 9:30 बजे और दूसरी दोपहर 2:00 बजे। यह चरण सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि आपकी समझ, संतुलन, ईमानदारी और प्रशासनिक सोच को परखने का होता है।
क्यों अलग होता है पीसीएस इंटरव्यू
बहुत से उम्मीदवार सोचते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ सवाल-जवाब का दौर है, लेकिन असल में यह “पर्सनैलिटी टेस्ट” होता है। बोर्ड यह देखता है कि उम्मीदवार प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के लिए कितना तैयार है।
आपका आत्मविश्वास, जवाब देने का तरीका, परिस्थिति को समझने की क्षमता और संतुलित दृष्टिकोण यहां ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि कई बार बहुत ज्यादा पढ़ने वाला उम्मीदवार भी इंटरव्यू में पीछे रह जाता है, जबकि संतुलित और स्पष्ट सोच वाला अभ्यर्थी बेहतर प्रदर्शन कर जाता है।
तैयारी अब रटने की नहीं, समझ की करें
अब नई किताबें शुरू करने का समय नहीं है। जो पढ़ चुके हैं, उसी को व्यवस्थित करने का समय है। अपने डीएएफ (डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म) को सबसे पहले अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इंटरव्यू का बड़ा हिस्सा उसी से जुड़ा होता है। आपसे आपके विषय, जिले, शिक्षा, हॉबी, नौकरी के अनुभव और यहां तक कि आपके नाम या गांव से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए अपनी प्रोफाइल का हर पहलू साफ रखें।
समसामयिक घटनाओं पर मजबूत पकड़ जरूरी
इंटरव्यू बोर्ड यह देखना चाहता है कि आप समाज और देश की घटनाओं को कैसे समझते हैं। पिछले 5–6 महीनों की प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तरीय घटनाओं को जरूर दोहरा लें। सिर्फ खबर याद न रखें, बल्कि यह सोचें कि एक प्रशासक के रूप में आप उस मुद्दे को कैसे देखेंगे। उदाहरण के तौर पर पर्यावरण, महिला सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन, ग्रामीण विकास, रोजगार इन विषयों पर अपनी स्पष्ट राय बनाएं।
जवाब छोटा, साफ और संतुलित रखें
इंटरव्यू में लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं होती। सीधा, सटीक और विनम्र उत्तर सबसे प्रभावी होता है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो गलत जानकारी देने की बजाय साफ कह देना बेहतर होता है, “इस विषय की अभी सटीक जानकारी नहीं है।” ईमानदारी हमेशा सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है।
मॉक इंटरव्यू का सही उपयोग करें
अब समय है खुद को बोलकर तैयार करने का। मॉक इंटरव्यू देने से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की गति और जवाब देने की शैली समझ में आती है। ध्यान रखें कि मॉक का उद्देश्य रटाना नहीं, बल्कि स्वाभाविक बनाना है। आईने के सामने बोलने का अभ्यास भी उतना ही असरदार होता है। इससे झिझक खत्म होती है और चेहरे के भाव नियंत्रित होते हैं।
पहनावा और व्यवहार भी तैयारी का हिस्सा
इंटरव्यू में आपका पहनावा साधारण, साफ और औपचारिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावटी या फैशनेबल कपड़े उल्टा प्रभाव डाल सकते हैं। आपका व्यक्तित्व गंभीर, विनम्र और सहज दिखना चाहिए। कमरे में प्रवेश करने से लेकर बैठने और धन्यवाद कहने तक, हर छोटी बात नोटिस की जाती है।
समय प्रबंधन और दस्तावेज तैयारी न भूलें
कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। सभी जरूरी दस्तावेज पहले से व्यवस्थित कर लें ताकि आखिरी समय पर घबराहट न हो। इंटरव्यू वाले दिन समय से पहले पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि देर से पहुंचना आपकी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है।
मानसिक संतुलन सबसे बड़ा हथियार
यह आखिरी चरण है, इसलिए तनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखें कि इंटरव्यू डराने के लिए नहीं, आपको समझने के लिए लिया जाता है। बोर्ड आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके भीतर के प्रशासक को पहचानने के लिए बैठा होता है। जितना स्वाभाविक रहेंगे, उतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
