UPPSC Final Result: यूपी पीसीएस फाइनल रिजल्ट uppsc.up.nic.in पर जारी, 932 अभ्यर्थी हुए सफल
UPPSC Final Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार, 29 मार्च 2026 को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है।
UP PCS Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रविवार, 29 मार्च 2026 को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार के नतीजों में बेटियों ने एक बार फिर अपनी मेरिट का लोहा मनवाया है। नेहा पांचाल ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर टॉप किया है, जबकि अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे हैं।
इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रशासन को 932 नए अधिकारी मिले हैं, जो राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कमान संभालेंगे। आयोग ने रिकॉर्ड समय में चयन प्रक्रिया पूरी कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है।
टॉप-10 की लिस्ट: महिलाओं ने मारी बाजी
नतीजों की सबसे खास बात यह रही कि टॉप-10 की लिस्ट में 6 महिलाएं शामिल हैं। यह आंकड़ा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
- नेहा पांचाल (टॉपर)
2. अनन्या त्रिवेदी
3. अभय प्रताप सिंह
4. अनामिका मिश्रा
5. नेहा सिंह
6. दीप्ति वर्मा
7. पूजा तिवारी
8. अनुराग पांडे
9. शुभम सिंह
10. आयुष पांडे
परीक्षा के मुख्य आंकड़े और पद
आयोग ने कुल 947 रिक्तियों के सापेक्ष 932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। शेष 15 पद उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गए हैं। कुल सफल 932 अभ्यर्थियों में 613 पुरुष और 319 महिलाएं शामिल हैं। इस बार मेरिट लिस्ट में 37 डिप्टी कलेक्टर (SDM) और 258 नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
चयन प्रक्रिया का सफर
PCS 2024 की चयन प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण रही। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी। मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच संपन्न हुई, जिसका परिणाम 4 फरवरी 2026 को आया। मुख्य परीक्षा में सफल 2719 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 16 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चला। आयोग के सचिव के अनुसार, अभ्यर्थियों का पर्सनल स्कोरकार्ड और श्रेणीवार कट-ऑफ जल्द ही वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
अपना यूपी पीसीएस रिजल्ट कैसे चेक करें?
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
नोटिस सेक्शन खोजें: होम पेज पर, 'सूचना बुलेटिन' (Information Bulletin) या 'परिणाम' (Results) सेक्शन को देखें और उस पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करें: नई स्क्रीन पर 'LIST OF SELECTED CANDIDATES IN PCS EXAM 2024' या हिंदी में 'पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम' के लिंक को खोजें। लिंक सक्रिय होने पर उस पर क्लिक करें।
पीडीएफ देखें: क्लिक करते ही एक परिणाम पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यह पीडीएफ उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबरों को लिस्ट होगी जिन्हें सफल घोषित किया गया है।
डाउनलोड और सुरक्षित रखें: इस पीडीएफ को ध्यान से डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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