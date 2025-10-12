UPPSC PC Prelims: आधे से अधिक उम्मीदवारों ने छोड़ी परीक्षा, इतिहास और गणित के प्रश्नों में उलझे अभ्यार्थी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा 3.61 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी दी है। आपको बता दें कि इस साल 6,26387 ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से महज 2,65,364 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे। बाकी 3,61,023 57.50 फीसदी ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद अधिकतर अभ्यार्थियों के चेहरे खिले-खिले दिखे, वहीं इतिहास और गणित के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। अभ्यर्थी मोहन सिंह ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा करेंट अफेयर्स से जुड़े सवाल आसान थे। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि आसान पेपर की वजह से इस बार मेन्स में आसानी हो सकती है। अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार भाषा बहुत आसान थी। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ओवरऑल पेपर मॉडरेट था।सामान्य अध्ययन के प्रश्न थोड़े कठिन कहे जा सकते हैं । जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी थी, उन्हें पिछले साल की तुलना में पेपर आसान लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सेकंड शिफ्ट का पेपर (सीसैट) काफी आसान रहा।