Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 09:48 PM
UPPSC PC Prelims: आधे से अधिक उम्मीदवारों ने छोड़ी परीक्षा, इतिहास और गणित के प्रश्नों में उलझे अभ्यार्थी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा 3.61 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी दी है। आपको बता दें कि इस साल 6,26387 ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से महज 2,65,364 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे। बाकी 3,61,023 57.50 फीसदी ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद अधिकतर अभ्यार्थियों के चेहरे खिले-खिले दिखे, वहीं इतिहास और गणित के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। अभ्यर्थी मोहन सिंह ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा करेंट अफेयर्स से जुड़े सवाल आसान थे। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि आसान पेपर की वजह से इस बार मेन्स में आसानी हो सकती है। अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार भाषा बहुत आसान थी। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ओवरऑल पेपर मॉडरेट था।सामान्य अध्ययन के प्रश्न थोड़े कठिन कहे जा सकते हैं । जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी थी, उन्हें पिछले साल की तुलना में पेपर आसान लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सेकंड शिफ्ट का पेपर (सीसैट) काफी आसान रहा।

प्रथम पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक हुई। पहली पाली की परीक्षा में अधिकतर स्टूडेंट्स खुश नजर आए। साइंस और जीके के सवालों में स्टूडेंट्स उलझते नजर आए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यह लगातार दूसरा मौका है जब उपस्थिति 45 प्रतिशत से भी कम है।

पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा से ही आयोग ने बायोमीट्रिक जांच, आईरिश स्कैनिंग, सीसीटीवी के अलावा एआई से निगरानी को और सख्त कर दिया है। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इससे पहले आमतौर पर उपस्थिति 60 प्रतिशत से अधिक रहा करती थी।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
