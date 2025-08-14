UPPSC : यूपी एलटी ग्रेड भर्ती BTech आईटी को बाहर रखने पर विवाद, हाईकोर्ट में याचिका दायर

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती से बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है।

यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती से बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि बीटेक (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) स्नातकों को एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पात्रता से बाहर करने का फैसला संविधान के खिलाफ है।

अपील की है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 को भी अवैध घोषित किया जाए। आग्रह किया है कि विज्ञापन और नियम को रद्द करते हुए बीटेक (आईटी) स्नातकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद एलटी ग्रेड के 7385 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें कंप्यूटर के 1056 पद हैं।