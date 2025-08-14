UPPSC LT Grade Vacancy : why BTech IT degree holders not eligible in UP LT grade recruitment Petition in Court UPPSC : यूपी एलटी ग्रेड भर्ती BTech आईटी को बाहर रखने पर विवाद, हाईकोर्ट में याचिका दायर, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC LT Grade Vacancy : why BTech IT degree holders not eligible in UP LT grade recruitment Petition in Court

UPPSC : यूपी एलटी ग्रेड भर्ती BTech आईटी को बाहर रखने पर विवाद, हाईकोर्ट में याचिका दायर

यूपीपीएससी एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती से बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराजThu, 14 Aug 2025 05:49 AM
share Share
Follow Us on
UPPSC : यूपी एलटी ग्रेड भर्ती BTech आईटी को बाहर रखने पर विवाद, हाईकोर्ट में याचिका दायर

यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती से बीटेक आईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल करने का अनुरोध किया है। याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि बीटेक (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) स्नातकों को एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पात्रता से बाहर करने का फैसला संविधान के खिलाफ है।

अपील की है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 को भी अवैध घोषित किया जाए। आग्रह किया है कि विज्ञापन और नियम को रद्द करते हुए बीटेक (आईटी) स्नातकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद एलटी ग्रेड के 7385 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें कंप्यूटर के 1056 पद हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी एलटी ग्रेड में पहली बार इन अभ्यर्थियों को मिलेगा 2 फीसदी आरक्षण

बीएड की अनिवार्यता से छूट

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। 28 मार्च को जारी संशोधित नियमावली 2024 में इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती में पहली बार शामिल कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य थी। कंप्यूटर विषय तकनीकी होने के कारण अधिकांश आवेदकों के पास बीएड की डिग्री नहीं थी और यही कारण है कि 2018 में विज्ञापित 1673 रिक्त पदों में से 1637 खाली रह गए थे। सिर्फ 36 कंप्यूटर शिक्षकों का चयन हुआ था। नियमावली में इस कमी को दूर करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में अब बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है।

Btech LT Grade LT Grade Teacher Recruitment अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।