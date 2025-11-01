UPPSC LT Grade : यूपी एलटी ग्रेड भर्ती में तगड़ा कॉम्पिटीशन, 12.36 लाख आवेदन, किस विषय में कितने फॉर्म

संक्षेप: UPPSC LT Grade Exam: यूपी एलटी ग्रेड भर्ती के जीव विज्ञान विषय में 214 पदों के सापेक्ष 1,51,366 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। यानि जीव विज्ञान में एक सीट पर औसतन 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं।

UPPSC LT Grade Exam : उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धा जीव विज्ञान विषय में हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद शुरू हुई भर्ती में 7385 पदों के लिए 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रोचक बात है कि जीव विज्ञान विषय में 214 पदों के सापेक्ष 1,51,366 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। यानि जीव विज्ञान में एक सीट पर औसतन 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं।

सामाजिक विज्ञान के 701 पदों पर 2,09,575 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है। इस विषय में एक पद पर तकरीबन 299 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गणित के 1093 पदों पर 1,86,993 जबकि हिंदी के 687 पद पर 1,29,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन दोनों विषयों में एक पद पर क्रमश: 171 और 189 अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग ने 15 में से 14 विषयों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है जो कि दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है। कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हो सकी है। कंप्यूटर विषय के 1056 पदों के सापेक्ष 70,496 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें प्रत्येक सीट पर औसतन 67 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।

विषय पद आवेदन - हिंदी 687 129514

- अंग्रेजी 653 111266

- सामाजिक विज्ञान 701 209575

- जीव विज्ञान 214 151366

- विज्ञान 1337 102953

- गणित 1093 186993

- उर्दू 120 8765

- कंप्यूटर 1056 70496

- संस्कृत 182 40403

- कला 578 19748

- संगीत 65 3729

- वाणिज्य 58 66165

- शारीरिक शिक्षा 258 34290

- गृह विज्ञान 369 89223

- कृषि 14 11753

कब किस विषय की परीक्षा सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में होगी। अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 18 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में कराई जाएगी। कला और कृषि/उद्यानकर्म विषयों की परीक्षा 24 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में होगी। उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षा 25 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में कराई जाएगी। इससे पहले 20 सितंबर को छह विषयों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ था। उसके अनुसार छह दिसंबर को गणित व हिंदी, सात दिसंबर को विज्ञान और संस्कृत जबकि 21 दिसंबर को गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा होगी।