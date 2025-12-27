UPPSC : LT ग्रेड टीजीटी भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अहम नोटिस जारी

Hindustan Hindi News
यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करने का मौका मिलेगा।

Dec 27, 2025 08:13 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 29 दिसंबर से सात जनवरी तक वेबसाइट खोलने जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 7,385 पदों के अलावा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में दृष्टिबाधित, मूक-बधिर या शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय आदि के रिक्त 81 पदों के लिए विशेष शैक्षणिक अर्हता की जरूरत होती है। जुलाई-अगस्त में सभी अभ्यर्थियों ने पदों के लिए आवेदन कर दिया था। चयन के समय किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आयोग ने शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट कराने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) एवं पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24515 व पीजीटी के 6216 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

पिछले दिनों विधान मंडल के दोनों सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जल्द ही इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सारी प्रक्रियाओं के पूरी हो जाने के बाद विभाग इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा।

