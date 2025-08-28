UPPSC LT Grade Teacher Vacancy 2025: up tgt recruitment up lt Grade Teacher last date today bed rules UPPSC LT Grade Teacher Vacancy : 7466 यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, 10 लाख नए ओटीआर, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC LT Grade Teacher Vacancy 2025: up tgt recruitment up lt Grade Teacher last date today bed rules

UPPSC LT Grade Teacher Vacancy : 7466 यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, 10 लाख नए ओटीआर

UP LT Grade Teacher Vacancy 2025: यूपी के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आज 28 अगस्त ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। 7 साल बाद हो रही इस भर्ती में आवेदनों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच सकती है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on
UPPSC LT Grade Teacher Vacancy : 7466 यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, 10 लाख नए ओटीआर

UP LT Grade Teacher Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यूपी के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए आज 28 अगस्त ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजकीय विद्यालयों के तहत पुरुष शाखा के लिए 4860 और महिला शाखा के लिए 2525 वैकेंसी हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कुल वैकेंसी 81 हैं। 14 जुलाई को इस भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के बाद से अब तक करीब 10 लाख नए ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) हो चुके हैं।

आयु सीमा - 21 वर्ष से 40 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यूपी सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

योग्यता - अधिकांश विषयों में बीएड अनिवार्य किया गया है। जहां छूट है , उसका ब्योरा इस प्रकार है -

⦁ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में अब बीएड को अधिमानी अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। यानि बीएड करने वालों को चयन में वरीयता तो मिलेगी, लेकिन बीएड नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक अध्यापक बन सकेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी के निकायों में 607 पदों पर जल्द होगी भर्ती, यूपीपीएससी निकालेगा विज्ञापन

एलटी कला में बीएफए के लिए बीएड अनिवार्य नहीं

एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में कला विषय की शिक्षक भर्ती में भी बीएफए योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। पहले कला या ललितकला विषय के साथ स्नातक और बीएड की उपाधि अनिवार्य थी। संशोधित नियम में कला विषय के साथ स्नातक और बीएड को तो रखा गया है। इसके अलावा ललितकला (बीएफए) करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड अधिमानी अर्हता है यानि चयन में वरीयता तो मिलेगी लेकिन बीएड न करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे।

एलटी कला में बीएफए के लिए बीएड अनिवार्य नहीं

एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली में कला विषय की शिक्षक भर्ती में भी बीएफए योग्यताधारी अभ्यर्थियों को बीएड से छूट दी गई है। पहले कला या ललितकला विषय के साथ स्नातक और बीएड की उपाधि अनिवार्य थी। संशोधित नियम में कला विषय के साथ स्नातक और बीएड को तो रखा गया है। इसके अलावा ललितकला (बीएफए) करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बीएड अधिमानी अर्हता है यानि चयन में वरीयता तो मिलेगी लेकिन बीएड न करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे।

7 साल बाद हो रही भर्ती

7 साल बाद राज्य में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती (सहायक अध्यापक भर्ती , टीजीटी कैटेगरी ) आई है। इससे पहले 2018 में 10768 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि 7 साल के अंतराल के बाद हो रही इस भर्ती में आवेदनों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच सकती है।

कैसे होगा चयन

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। इससे पहले आयोग ने मार्च, 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से पूरी की थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा चयन

एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में दो घंटे के प्रश्नपत्र में 150 सवाल (सामान्य अध्ययन के 30 तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न) पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक के होंगे। सामाजिक विज्ञान पद के लिए मुख्य विषय में चार खंड होंगे जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को इन चार खंडों में से किन्हीं दो खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। खंड अ में लघुउत्तरीय प्रकार के दस प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 125 शब्दों में देना होगा। खंड ब में दस प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रकार के होंगे जिनका जवाब 200 शब्दों में देना होगा। लघुउत्तरीय प्रश्न आठ और दीर्घउत्तरीय प्रश्न 12 अंकों के होंगे।

गलत जवाब देने पर एक तिहाई अंक कटेंगे

प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्नपत्र में गलत उत्तर देने पर एक तिहाई (0.33 प्रतिशत) अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तरों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा। भले ही दिए गए दो उत्तरों में से एक सही होता है फिर भी एक तिहाई अंक काटे जाएंगे।

एससी/एसटी के लिए 35% अंक जरूरी

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित है। यानि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक / मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। मानक से कम अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे।

- आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ / रियायत न लिया गया हो।

- यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित पाया जाता है तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से हमेशा के लिए प्रतिवारित (डिबार) कर दिया जाएगा तथा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

- जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए जाते है वे अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जाएंगे।

पहली बार इन्हें आरक्षण

इस भर्ती में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण लागू किया गया है। शासन ने सात जनवरी 2022 को खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। उसी के अनुपालन में इस भर्ती में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार पुरुष वर्ग के 4860 पदों में से खिलाड़ियों के लिए 92 और महिला वर्ग के 2525 पदों में से 44 पर कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं।

UPPSC Uppsc.up.nic.in Uppsc Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।