एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन का रिकॉर्ड, एक पद के लिए 166 उम्मीदवार लाइन में

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक)इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। यूपी के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती के लिए अभी तक 12 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि कुल 7466 पदों पर भर्ती होनी है। इस तरह से देखा जाए तो एक पद के लिए 166 उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं। 2018 की तुलना में पदों की संख्या 3,302 कम हुई है लेकिन आवेदकों की संख्या में 4,72,921 का इजाफा हुआ है। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड के 10768 पदों के लिए 7,63,317 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 1236238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हर पद पर औसतन 166 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। सात साल बाद आई भर्ती ने आवेदन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।28 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों ने एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) पंजीकरण कराना शुरू कर दिया था। आयोग ने भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन 14 जुलाई को जारी किया था और आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई। 14 जुलाई तक आयोग की वेबसाइट पर लगभग 21.75 लाख ओटीआर हो चुके थे। उसके बाद ओटीआर की संख्या काफी तेजी से वृद्धि हुई और आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक ओटीआर की संख्या 30 लाख 44 हजार 551 तक पहुंच गई। यानी एक महीने में तकरीबन 8.69 लाख नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिया था। हालांकि इस बीच 12 अगस्त से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 1471 पदों समेत प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 43 और प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा में दो कुल 1516 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे।