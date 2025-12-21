UPPSC LT Exam 2025: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 गोरखपुर में कड़े पहरे में शुरू

Hindustan Hindi News
UPPSC LT Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन आज गोरखपुर शहर में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। शहर के छह प्रमुख शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाया है।

Dec 21, 2025 12:16 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPPSC LT Grade Teacher Exam: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन आज गोरखपुर शहर में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना है।

छह केंद्रों पर हो रही है परीक्षा

गोरखपुर प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए शहर के छह प्रमुख शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाया है। इनमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU), मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय (MMMUT), दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, डीवीएन पीजी कॉलेज और सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज शामिल हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में शनिवार शाम तक ही इन सभी केंद्रों पर सुरक्षा और बैठक व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं।

दो पालियों में हो रही है परीक्षा

अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए परीक्षा को दो पालियों में आयोजित किया जा रहा है। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तय की गई है। आज 21 दिसंबर को पहली पाली में 'होम साइंस' (गृह विज्ञान) और दूसरी पाली में 'कॉमर्स' (वाणिज्य) विषय की परीक्षा हुई है।

आगे का शेड्यूल

आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, यह परीक्षा सिलसिला जनवरी के अंत तक चलेगा। आने वाली प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं-

17 जनवरी 2026: सोशल साइंस और बायोलॉजी।

18 जनवरी 2026: अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा।

24 जनवरी 2026: कला, कृषि और बागवानी।

25 जनवरी 2026: उर्दू और संगीत।

प्रशासन ने सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी है ताकि परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पूर्व केंद्र पर पहुंचें और नियमों का पालन करें।

