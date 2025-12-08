UP LT Grade Teacher Exam 2025: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा के दूसरे दिन 56.58% उपस्थिति, नकल के प्रयास विफल

संक्षेप: UPPSC LT Grade Teacher Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को विज्ञान एवं संस्कृत विषय की परीक्षा हुई।

UP LT Grade Teacher Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को विज्ञान एवं संस्कृत विषय की परीक्षा हुई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रथम पाली के लिए 102953 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। इसमें से 48.13 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं, द्वितीय पाली के लिए 40402 पंजीकृत रहे। इसमें 65.03 फीसदी उपस्थिति रही। यानी दोनों पालियों में औसतन 56.58 फीसदी उपस्थिति रही।

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार कानपुर नगर और प्रयागराज में नकल और फर्जीवाड़े के दो मामले सामने आए हैं। दोनों ही मामलों में संबंधित अभ्यर्थिनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कानपुर नगर के खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज (केंद्र कोड 41/033) में प्रथम सत्र में विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रितु श्रीवास्तव (अनुक्रमांक 0440757), निवासी अम्बाह, मुरैना (मध्य प्रदेश), को प्रतिबंधित मोबाइल फोन का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा गया। उसे हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई।