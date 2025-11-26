UP LT Grade Teacher Admit Card 2025: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 uppsc.up.nic.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड को uppsc.up.nic.in पर जारी कर दिया गया है।

Wed, 26 Nov 2025 08:16 PM

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025 Download Link: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आज 26 नवंबर 2025 को एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ परीक्षा केंद्रों पर वैलिड फोटो आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड की कॉपी ले जानी होगी।

UP LT Grade Teacher Admit Card 2025 Direct Link एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा का आयोजन 6, 7, 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

एलटी ग्रेड शिक्षक चयन प्रक्रिया का प्रारूप एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन दो मुख्य चरणों पर आधारित होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक पास करेंगे।

1. प्रारंभिक परीक्षा प्रश्नपत्र का समय: यह परीक्षा 2 घंटे की होगी।

कुल प्रश्न: प्रश्नपत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे।

अंक व्यवस्था: प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, इस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी।

विषय विभाजन: प्रश्नपत्र को दो भागों में बांटा गया है

सामान्य अध्ययन : 30 प्रश्न

मुख्य/वैकल्पिक विषय (Subject Specific): 120 प्रश्न (यह वह विषय होगा जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है)।

सामाजिक विज्ञान के लिए विशेष संरचना:

सामाजिक विज्ञान पद के लिए मुख्य विषय में चार खंड (भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र) शामिल होंगे। उम्मीदवारों को इन चार खंडों में से किन्हीं दो विषयों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

2. मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यह परीक्षा पूरी तरह से लिखित प्रारूप पर आधारित होगी।

कुल अंक: मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी।

कुल प्रश्न: इस प्रश्नपत्र में कुल 20 प्रश्न होंगे, जिन्हें दो खंडों में विभाजित किया गया है।

खंड अ में लघुउत्तरीय प्रकार के दस प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 125 शब्दों में देना होगा। खंड ब में दस प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रकार के होंगे जिनका जवाब 200 शब्दों में देना होगा। लघुउत्तरीय प्रश्न आठ और दीर्घउत्तरीय प्रश्न 12 अंकों के होंगे।

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025: यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय