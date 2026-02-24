UPPSC LT Grade Result 2025: यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक रिजल्ट जारी, इंग्लिश और बायोलॉजी में 9954 अभ्यर्थी हुए सफल
UPPSC LT Grade Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (LT Grade) भर्ती परीक्षा 2025 इंग्लिश और बायोलॉजी के प्रारंभिक चरण के परिणामों की घोषणा कर दी है।
UPPSC LT Grade Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (LT Grade) भर्ती परीक्षा 2025 के प्रारंभिक चरण के परिणामों की घोषणा कर दी है। आयोग ने विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों के नतीजे जारी किए हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपलोड कर दी है।
कुल 9954 उम्मीदवार हुए सफल
आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 9954 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आयोजित की जा रही है।
विभिन्न विषयों में सफल उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है:
बायोलॉजी: इस विषय में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा देखी गई, जहां मुख्य परीक्षा के लिए 7165 मेधावी छात्रों ने जगह बनाई है।
इंग्लिश: इंग्लिश विषय के लिए 2789 योग्य उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में शामिल है।
मुख्य परीक्षा की राह हुई साफ
प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट थी। अब सफल घोषित किए गए इन 6,772 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। आयोग जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Information Bulletin' सेक्शन में संबंधित विषयों के 'Result' लिंक पर क्लिक करें।
3. एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए होंगे।
4. 'Ctrl+F' का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें।
5. भविष्य के लिए रिजल्ट की प्रति सुरक्षित रख लें।
कट-ऑफ और मार्कशीट पर अपडेट
आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और श्रेणी-वार कट-ऑफ की जानकारी पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही जारी की जाएगी। तब तक अभ्यर्थी केवल अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में भारी उत्साह रहता है क्योंकि यह राज्य सरकार के तहत एक प्रतिष्ठित पद है। आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस परिणाम को समय पर जारी कर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की कोशिश की है।
