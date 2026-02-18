Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPPSC LT Grade Result 2025: यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक रिजल्ट जारी, 6,772 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल

Feb 18, 2026 10:05 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPPSC LT Grade Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (LT Grade) भर्ती परीक्षा 2025 के प्रारंभिक चरण के परिणामों की घोषणा कर दी है। 

UPPSC LT Grade Result 2025: यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक रिजल्ट जारी, 6,772 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल

UPPSC LT Grade Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (LT Grade) भर्ती परीक्षा 2025 के प्रारंभिक चरण के परिणामों की घोषणा कर दी है। आयोग ने विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों के नतीजे जारी किए हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपलोड कर दी है।

कुल 6,772 उम्मीदवार हुए सफल

आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल 6,772 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आयोजित की जा रही है।

विभिन्न विषयों में सफल उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है:

विज्ञान: इस विषय में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा देखी गई, जहां मुख्य परीक्षा के लिए 329 मेधावी छात्रों ने जगह बनाई है।

संस्कृत: संस्कृत विषय के लिए 2772 योग्य उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में शामिल है।

गृह विज्ञान : मुख्य परीक्षा के लिए 2784 मेधावी छात्रों ने जगह बनाई है।

वाणिज्य : वाणिज्य में 887 मेधावी छात्रों ने मुख्य परीक्षा के लिए जगह बनाई है।

मुख्य परीक्षा की राह हुई साफ

प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट थी। अब सफल घोषित किए गए इन 6,772 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। आयोग जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Information Bulletin' सेक्शन में संबंधित विषयों के 'Result' लिंक पर क्लिक करें।

3. एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुलेगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए होंगे।

4. 'Ctrl+F' का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें।

5. भविष्य के लिए रिजल्ट की प्रति सुरक्षित रख लें।

ये भी पढ़ें:887 पदों के लिए 2,719 अभ्यर्थी आज से देंगे यूपी पीसीएस-2024 इंटरव्यू
ये भी पढ़ें:आप SDM हैं और MLA दबाव डाल रहा, यूपी PCS इंटरव्यू में पूछे ये दिलचस्प प्रश्न

कट-ऑफ और मार्कशीट पर अपडेट

आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल केवल सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और श्रेणी-वार कट-ऑफ की जानकारी पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही जारी की जाएगी। तब तक अभ्यर्थी केवल अपनी पात्रता स्थिति की जांच कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में भारी उत्साह रहता है क्योंकि यह राज्य सरकार के तहत एक प्रतिष्ठित पद है। आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस परिणाम को समय पर जारी कर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की कोशिश की है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
up lt grade teacher recruitment Uppsc Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।