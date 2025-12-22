UPPSC LT Exam 2025: यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा सवाल, कब शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर

संक्षेप: UPPSC UP LT Grade Teacher Exam: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) की गृह विज्ञान और वाणिज्य विषयों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दो पालियों में 200 और 150 केंद्रों पर कराई गई।

UPPSC UP LT Grade Teacher Exam: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) की गृह विज्ञान और वाणिज्य विषयों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दो पालियों में 200 और 150 केंद्रों पर कराई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र बनाए थे। सुबह नौ से 11 बजे की पहली पाली में आयोजित गृह विज्ञान की परीक्षा में पंजीकृत 89223 अभ्यर्थियों में से लगभग 62.18 प्रतिशत उपस्थित रहे जबकि तीन से पांच बजे की दूसरी पाली में आयोजित वाणिज्य की परीक्षा में पंजीकृत 66165 अभ्यर्थियों में से तकरीबन 46.26 प्रतिशत उपस्थित रहे।

परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय के अनुसार परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्वक हुई। दो घंटे के प्रश्नपत्र में दो-दो अंकों के 150 सवाल (सामान्य अध्ययन के 30 तथा प्रत्येक मुख्य विषय के 120 प्रश्न पूछे गए थे। वाणिज्य विषय में सामान्य अध्ययन में एक प्रश्न पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना का शुभारंभ किया, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई।

गृह विज्ञान में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछा था कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकीयों का परीक्षण करने के लिए ‘ड्रोन प्रहार अभ्यास’ आयोजित किया, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है। गृह विज्ञान में 369 और वाणिज्य में 58 पद हैं।