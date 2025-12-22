UPPSC LT Exam 2025: यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा सवाल, कब शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPPSC LT Grade Exam 2025: Operation Sindoor and IGNOU First Female VC questions asked in General Studies Paper
संक्षेप:

UPPSC UP LT Grade Teacher Exam: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) की गृह विज्ञान और वाणिज्य विषयों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दो पालियों में 200 और 150 केंद्रों पर कराई गई। 

Dec 22, 2025 06:40 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
UPPSC UP LT Grade Teacher Exam: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) की गृह विज्ञान और वाणिज्य विषयों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दो पालियों में 200 और 150 केंद्रों पर कराई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र बनाए थे। सुबह नौ से 11 बजे की पहली पाली में आयोजित गृह विज्ञान की परीक्षा में पंजीकृत 89223 अभ्यर्थियों में से लगभग 62.18 प्रतिशत उपस्थित रहे जबकि तीन से पांच बजे की दूसरी पाली में आयोजित वाणिज्य की परीक्षा में पंजीकृत 66165 अभ्यर्थियों में से तकरीबन 46.26 प्रतिशत उपस्थित रहे।

परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय के अनुसार परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्वक हुई। दो घंटे के प्रश्नपत्र में दो-दो अंकों के 150 सवाल (सामान्य अध्ययन के 30 तथा प्रत्येक मुख्य विषय के 120 प्रश्न पूछे गए थे। वाणिज्य विषय में सामान्य अध्ययन में एक प्रश्न पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना का शुभारंभ किया, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई।

गृह विज्ञान में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पूछा था कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकीयों का परीक्षण करने के लिए ‘ड्रोन प्रहार अभ्यास’ आयोजित किया, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है। गृह विज्ञान में 369 और वाणिज्य में 58 पद हैं।

सामान्य स्तर का था प्रश्नपत्र

सीएवी इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान की परीक्षा देने पहुंचीं प्रतापगढ़ रुली पाठक ने बताया कि सारे सवाल औसत स्तर के थे। जौनपुर की शोभी सिंह के अनुसार पेपर इतना सरल था कि अगर इंटर का लड़का एक माह तैयारी करके बैठता तो वह भी कर लेता। वाणिज्य विषय की परीक्षा देने पहुंचे जौनपुर के अरुण कुमार मौर्य ने कहा कि पेपर सही गया है, सारे सवाल औसत स्तर के रहे। जौनपुर के ही आकाश मौर्य को भी प्रश्नपत्र औसत दर्जे का लगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPPSC LT Grade up lt grade teacher recruitment
