UPPSC LT Grade : कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में BEd व नॉन बीएड में तकरार, यूपी में छूट, NCTE गाइडलाइन में अनिवार्य

संक्षेप: यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बीएड और नॉन-बीएड अभ्यर्थी आमने-सामने आ गए हैं।

Tue, 4 Nov 2025 07:07 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बीएड और नॉन-बीएड अभ्यर्थी आमने-सामने आ गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए कंप्यूटर विषय की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता से छूट संबंधी गजट 28 मार्च को जारी किया था।

संशोधित नियमावली में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में बीएड को अधिमानी अर्हता माना गया है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई को भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया था। उसके बाद बीएड अर्हताधारी कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा नौ से दस) में अध्यापक पद के लिए बीएड अनिवार्य है। ऐसे में सहायक अध्यापक भर्ती में मनमाने तरीके से बीएड को अधिमानी अर्हता नहीं रखा जा सकता।

हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को आदेश दिया था कि जब तक याचिका का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है लेकिन नॉन-बीएड किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। इस बीच नॉन-बीएड अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं कर अपना पक्ष सुने जाने की गुहार लगाई है। राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 7466 पदों में से कंप्यूटर के 1,056 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 70496 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

2018 में 10801 बीएड वालों ने दी थी परीक्षा

कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड से छूट देने के पीछे अधिकारियों का तर्क है कि 2018 में पहली बार की गई भर्ती में बीएड धारक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकांश पद रिक्त रह गए थे इसलिए छात्रहित में संशोधन करते हुए बीएड को सिर्फ वरीयता दी गई है। हालांकि अफसरों का तर्क हकीकत से दूर है। 2018 में बीएड अनिवार्य अर्हता थी और उस समय 1673 पदों के लिए 26846 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 10801 अभ्यर्थी कंप्यूटर विषय की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि इनमें से सिर्फ 36 शिक्षकों का ही चयन हो सका था और 1637 पद खाली रह गए थे।

भर्ती के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धा जीव विज्ञान विषय में हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद शुरू हुई भर्ती में 7385 पदों के लिए 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रोचक बात है कि जीव विज्ञान विषय में 214 पदों के सापेक्ष 1,51,366 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। यानि जीव विज्ञान में एक सीट पर औसतन 707 अभ्यर्थी मैदान में हैं।

सामाजिक विज्ञान के 701 पदों पर 2,09,575 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है। इस विषय में एक पद पर तकरीबन 299 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गणित के 1093 पदों पर 1,86,993 जबकि हिंदी के 687 पद पर 1,29,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन दोनों विषयों में एक पद पर क्रमश: 171 और 189 अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग ने 15 में से 14 विषयों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है जो कि दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है। कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हो सकी है। कंप्यूटर विषय के 1056 पदों के सापेक्ष 70,496 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें प्रत्येक सीट पर औसतन 67 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।

विषय पद आवेदन

- हिंदी 687 129514

- अंग्रेजी 653 111266

- सामाजिक विज्ञान 701 209575

- जीव विज्ञान 214 151366

- विज्ञान 1337 102953

- गणित 1093 186993

- उर्दू 120 8765

- कंप्यूटर 1056 70496

- संस्कृत 182 40403

- कला 578 19748

- संगीत 65 3729

- वाणिज्य 58 66165

- शारीरिक शिक्षा 258 34290

- गृह विज्ञान 369 89223

- कृषि 14 11753

कब किस विषय की परीक्षा

सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में होगी। अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 18 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में कराई जाएगी। कला और कृषि/उद्यानकर्म विषयों की परीक्षा 24 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में होगी। उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षा 25 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में कराई जाएगी। इससे पहले 20 सितंबर को छह विषयों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ था। उसके अनुसार छह दिसंबर को गणित व हिंदी, सात दिसंबर को विज्ञान और संस्कृत जबकि 21 दिसंबर को गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा होगी।

