UP LT Grade Admit Card 2026: 24 और 25 जनवरी को होने वाली यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

संक्षेप: UP LT Grade Admit Card 2026: यूपीपीएससी एलटी (LT) ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 24 जनवरी और 25 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं।

UP LT Grade Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी (LT) ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 24 जनवरी और 25 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परीक्षा की तिथियां और समय परीक्षा तिथियां: 24 जनवरी और 25 जनवरी 2026।

शिफ्ट: परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होने की संभावना है।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Download Admit Card" या "Admit Card for LT Grade Teacher Exam 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा।

4. स्क्रीन पर दिखाए गए सुरक्षा कोड को भरें और 'Download Admit Card' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक जांचें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ ये डॉक्यूमेंट साथ रखना अनिवार्य है:

एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी।

ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी की ओरिजिनल कॉपी और एक फोटोकॉपी।

पासपोर्ट साइज फोटो: अपनी दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यूपीपीएससी ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास कोई भी प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार भी किया जा सकता है।