UPPSC LT Grade : यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा में 2 फोटो समेत ये डॉक्यूमेंट लाना जरूरी, 45 मिनट पहले बंद होगा गेट

संक्षेप: UPPSC LT grade admit card 2025: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर से प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, दो फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित हों।

UPPSC LT grade admit card 2025: यूपी के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छह और सात दिसंबर को प्रस्तावित चार विषयों के एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिए। छह दिसंबर को सुबह नौ से 11 बजे की पहली पाली में गणित और तीन से पांच बजे की दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय वाले जिलों में कराई जाएगी। वहीं, सात दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में संस्कृत विषय की परीक्षा मंडल मुख्यालय वाले आठ जिलों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद शुरू हुई भर्ती में 7385 पदों के लिए 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

गणित के 1093 पदों के लिए 186993, हिंदी के 687 पदों के लिए 129514, विज्ञान के 1337 पदों के लिए 102953 और संस्कृत के 182 पदों के लिए 40403 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

दो फोटो, ऑरिजनल आईडी प्रूफ व उसकी फोटोकॉपी लेकर आएं परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के अनुसार, अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर से प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने से डेढ घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करने या कराने, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्यों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है। गौरतलब है कि एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड 1236238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

कब किस विषय की परीक्षा सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में होगी। अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 18 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में कराई जाएगी। कला और कृषि/उद्यानकर्म विषयों की परीक्षा 24 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में होगी। उर्दू और संगीत विषयों की परीक्षा 25 जनवरी को क्रमश: सुबह नौ से 11 और तीन से पांच बजे की पाली में कराई जाएगी। इससे पहले 20 सितंबर को छह विषयों का परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ था। उसके अनुसार छह दिसंबर को गणित व हिंदी, सात दिसंबर को विज्ञान और संस्कृत जबकि 21 दिसंबर को गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा होगी।

कैसे होगा चयन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। इससे पहले आयोग ने मार्च, 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से पूरी की थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा चयन एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में दो घंटे के प्रश्नपत्र में 150 सवाल (सामान्य अध्ययन के 30 तथा प्रत्येक वैकल्पिक (मुख्य) विषय के 120 प्रश्न) पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक के होंगे। सामाजिक विज्ञान पद के लिए मुख्य विषय में चार खंड होंगे जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को इन चार खंडों में से किन्हीं दो खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। खंड अ में लघुउत्तरीय प्रकार के दस प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 125 शब्दों में देना होगा। खंड ब में दस प्रश्न दीर्घउत्तरीय प्रकार के होंगे जिनका जवाब 200 शब्दों में देना होगा। लघुउत्तरीय प्रश्न आठ और दीर्घउत्तरीय प्रश्न 12 अंकों के होंगे।