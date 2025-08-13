UPPSC Lecturer Vacancy : यूपी में 1471 प्रवक्ता भर्ती के आवेदन शुरू, BEd अनिवार्य, कई विषयों में पेच फंसा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 1516 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अर्हता व पाठ्यक्रम निर्धारण न होने से दस विषयों की भर्ती फंसी है। 13 विषयों में आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है।

यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों में 13 विषयों में प्रवक्ता के 1471 पदों समेत प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 43 और प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा में दो कुल 1516 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए। इस बार प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड डिग्री जरूरी कर दी गई है। इससे पहले अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पीजी की डिग्री थी लेकिन इस बार संबंधित विषय में पीजी के साथ बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के लिए संबंधित विषय में पीजी व बीएड मांगा गया है।

प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन इतिहास/ मध्यकालीन इतिहास/ आधुनिक इतिहास में पीजी व बीएड, प्रवक्ता जीवन विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में पीजी व बीएड, प्रवक्ता हिंदी के लिए हिंदी विषय में पीजी व एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक व बीएड मांगा गया है। प्रवक्ता संस्कृत के लिए संस्कृत विषय में बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई है।

कई विषयों में पेच फंसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 13 विषयों के लिए आवेदन मांगे हैं जबकि पुरुष और महिला शाखा में एक दर्जन से अधिक विषयों की भर्ती अर्हता और पाठ्यक्रम निर्धारण न होने के कारण फंस गई है।

संशोधित नियमावली में पहली बार प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया है, लेकिन कुछ विषयों गृह विज्ञान (महिला शाखा), सिलाई (महिला शाखा), वाणिज्य (पुरुष शाखा), कला में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इनका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर, शारीरिक अनुदेशक, फारसी, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र, कृषि शास्त्र, संगीत, सैन्य विज्ञान का भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर तक स्वीकार होंगे और त्रुटि संशोधन के लिए 19 सितंबर तक का मौका दिया गया है।

इस भर्ती में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तरह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण लागू किया गया है। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्नपत्र में गलत उत्तर देने पर एक तिहाई (0.33 प्रतिशत) अंक काटे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (वैकल्पिक विषय के 80 और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न) होंगे। मुख्य परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम प्रश्नपत्र में सामान्य हिन्दी व निबंध जबकि द्वितीय प्रश्नपत्र में वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी।