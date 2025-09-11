UPPSC GIC Lecturer recruitment 2025:यूपी में लेक्चरर के 1516 पदों पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, तुरंत करें अप्लाई
UPPSC Lecturer Vacancy 2025 Apply Online: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से राज्य भर के राजकीय इंटर कॉलेजों (GIC) में प्रवक्ता (प्रवक्ता) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 12 सितंबर, 2025 को बंद कर दी जाएगी। दिसंबर 2020 के बाद से GIC प्रवक्ताओं के लिए यह पहला बड़े पैमाने पर भर्ती निकली है, जिसमें कुल 1,516 पद उपलब्ध हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमा किए गए फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो 19 सितंबर, 2025 तक खुली रहेगी।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1516 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पुरुष शाखा के 777, महिला शाखा के 694 पद, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 43 और प्रादेशिक उत्तर प्रदेश जेल परीक्षण विद्यालय में लेक्चरर के 2 पद शामिल हैं। 190 भौतिक विज्ञान (86 पुरुष व 104 महिला) विषय के हैं। अंग्रेजी में 184 (100 पुरुष व 86 महिला), रसायन विज्ञान 147 (85 पुरुष व 62 महिला) और जीव विज्ञान 146 (73 पुरुष व 73 महिला), हिन्दी 162 (82 पुरुष व 80 महिला), गणित 122 (94 पुरुष व 28 महिला), नागरिक शास्त्र में 105 (51 पुरुष व 54 महिला) पद हैं।
शैक्षणिक योग्यता-
प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के लिए संबंधित विषय में पीजी व बीएड मांगा गया है।
प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन इतिहास/ मध्यकालीन इतिहास / आधुनिक इतिहास में पीजी व बीएड, प्रवक्ता जीवन विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में पीजी व बीएड, प्रवक्ता हिंदी के लिए हिंदी विषय में पीजी व एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक व बीएड मांगा गया है। प्रवक्ता संस्कृत के लिए संस्कृत विषय में बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई है।
आवेदन शुल्क-
अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग -125 रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति- 65 रुपये
दिव्यांगजन- 25 रुपये
भूतपूर्व सैनिक - 65 रुपये
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।