UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026, Direct Link: यूपी GIC लेक्चरर भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड
UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने जीआईसी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026 Direct Link: उत्तर प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों (GIC) में लेक्चरर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने जीआईसी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
14 जून को होगी परीक्षा
यूपीपीएससी द्वारा 1516 पदों के लिए जीआईसी लेक्चरर परीक्षा 14 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राज्य के 67 जिलों में सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक केवल एक शिफ्ट में होगी। इस लिखित परीक्षा के माध्यम से कुल 13 विषयों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके बिना किसी परेशानी के अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे "UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026" वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4: अपनी श्रेणी (Gender) का चयन करें और स्क्रीन पर दिख रहा वेरिफिकेशन कोड (Captcha) भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट के समय को ध्यान से देखें और भविष्य के लिए इसका एक पीडीएफ प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान
आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए कुछ कड़े नियम और गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन करना परीक्षा के दिन बेहद जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और उसकी एक फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी।
अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ भी जरूर रखें, जिन पर उनका रोल नंबर लिखा हो। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें। देर से पहुंचने वाले छात्रों को किसी भी कीमत पर परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों या सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए आज ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उस पर लिखे निर्देशों को बारीकी से पढ़ लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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