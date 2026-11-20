डाक की टेंशन खत्म, अगले 6 महीने में पूरी तरह डिजिटल होगा UPPSC; क्या-क्या बदलेगा
UPPSC अगले 6 महीने में पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है। अब डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीन पर कॉपियों की जांच होगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की तैयारी करने वाले लाखों नौजवानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। अब वो दिन लदने वाले हैं जब प्रीलिम्स पास करने के बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की मोटी फाइल लेकर पोस्ट ऑफिस की कतारों में लगना पड़ता था या फिर सीधे प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। आयोग अब अपने कामकाज के तरीके को जड़ से बदलने जा रहा है। अगले छह महीनों के भीतर आवेदन जमा करने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, पूरा निज़ाम सौ फीसदी डिजिटल हो जाएगा।
टीओआई की रिपोर्ट की मानें तो आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने 21 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले इस बड़े बदलाव का ऐलान किया है। उनके इस फैसले से न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि उन छात्रों का बड़ा सिरदर्द भी खत्म होगा जो दूर-दराज के गांवों या छोटे कस्बों में बैठकर इम्तिहान की तैयारी करते हैं।
डिजिलॉकर से जुड़ेगा OTR
अभी तक आयोग में एक मिला-जुला यानी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा था। इसमें प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स का फॉर्म तो ऑनलाइन भरना पड़ता था, लेकिन साथ ही अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और दूसरे ज़रूरी कागजात की हार्ड कॉपी तय तारीख से पहले डाक के ज़रिए या खुद जाकर आयोग के दफ्तर में जमा करानी होती थी। यहीं सबसे बड़ा पेंच फंसता था। कई बार ऑनलाइन सब कुछ वक्त पर अपलोड करने के बावजूद, डाक की देरी की वजह से कागज़ात आयोग तक लेट पहुंचते थे। नतीजा? काबिल उम्मीदवारों का फॉर्म रद्द कर दिया जाता था और उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता था।
नए डिजिटल सिस्टम को सीधे आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके लागू होते ही उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी रिकॉर्ड्स की जांच डिजिलॉकर और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ही हो जाएगी। यानी न कागज भेजने का झंझट, न डाक लेट होने का डर।
अब स्क्रीन पर जंचेंगी कॉपियां
दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ UPPSC इम्तिहान की कॉपियां जांचने के तरीके में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आने वाली परीक्षाओं में लिखित (डिस्क्रिप्टिव) उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था से नतीजे जल्दी आएंगे और गड़बड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। इस नए सिस्टम की सबसे खास बात इसका तरीका है। पहले एक ही टीचर किसी एक छात्र की पूरी कॉपी के अलग-अलग सवाल जांचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत एक परीक्षक अलग-अलग उम्मीदवारों की कॉपियों में एक ही सवाल को जांचेगा। इससे नंबर देने के पैमाने में एकरूपता बनी रहेगी।
स्प्लिट स्क्रीन, ऑटोमैटिक टोटल और पुख्ता सुरक्षा
डिजिटल मूल्यांकन के दौरान परीक्षक की कंप्यूटर स्क्रीन दो हिस्सों में बंटी होगी। एक तरफ उम्मीदवार का लिखा हुआ जवाब दिखेगा और दूसरी तरफ आयोग का मॉडल आंसर। इससे टीचर तय मानकों के हिसाब से ही नंबर दे सकेंगे। अक्सर देखा जाता था कि कॉपी जांचते वक्त नंबर जोड़ने में गलती हो जाती थी या कोई पन्ना बिना जांचे छूट जाता था। नया सॉफ्टवेयर इस परेशानी को भी जड़ से मिटा देगा।
- ऑटोमैटिक कैलकुलेशन: हर सवाल के नंबर दर्ज करते ही सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद टोटल कर लेगा, जिससे जोड़ने की गलती नहीं होगी।
- कोई पन्ना नहीं छूटेगा: जब तक परीक्षक हर सवाल, हर सेक्शन और हर पन्ने को ठीक से जांच नहीं लेता, सिस्टम उसे अगली स्क्रीन पर जाने ही नहीं देगा।
- इंटरनेट से दूर, सुरक्षित सर्वर: यह पूरा सिस्टम एक खास डेडिकेटेड सर्वर पर चलेगा, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। इससे डेटा लीक या छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं रहेगा और कॉपियों का रिकॉर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा।
- हेड एग्जामिनर की नजर: अगर किसी उम्मीदवार को अचानक बहुत ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, तो सिस्टम उसे तुरंत फ्लैग कर देगा। इसके बाद हेड एग्जामिनर उस कॉपी की दोबारा समीक्षा करेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही नंबर फाइनल किए जाएंग
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव