uppsc exams not held January prayagraj magh mela effect ssc cgl centres shifted candidates update
जनवरी में प्रयागराज में नहीं होंगी UPPSC की परीक्षाएं, SSC भी ले सकता है फैसला; क्या है वजह?

जनवरी में प्रयागराज में नहीं होंगी UPPSC की परीक्षाएं, SSC भी ले सकता है फैसला; क्या है वजह?

संक्षेप:

uppsc exams news : माघ मेला और स्नान पर्वों के चलते जनवरी में प्रयागराज में UPPSC की कोई परीक्षा नहीं होगी। SSC CGL परीक्षाएं भी शहर से बाहर कराई जा सकती हैं।

Jan 02, 2026 11:05 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
uppsc exams news : संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला अपने चरम पर है और लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही ने शहर की रफ्तार बदल दी है। इसी भीड़, ट्रैफिक प्रतिबंध और परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जनवरी महीने में प्रयागराज में होने वाली कई अहम प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आयोग ने दिशा बदल दी है।

माघ मेला के चलते UPPSC का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2026 में प्रयागराज में कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यह निर्णय माघ मेले और उससे जुड़े प्रमुख स्नान पर्वों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं तय, लेकिन केंद्र बदलेंगे

UPPSC जनवरी में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा 8 विषयों में चार दिन तक आयोजित करने वाला है। तय कार्यक्रम के अनुसार 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान और जीवविज्ञान, 18 जनवरी को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा प्रस्तावित है। इसी तरह 24 जनवरी को कला और कृषि/उद्यान विज्ञान तथा 25 जनवरी को उर्दू और संगीत के पेपर होने हैं। हालांकि, इन परीक्षाओं के लिए प्रयागराज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

स्नान पर्वों से पहले और बाद में ट्रैफिक प्रतिबंध

जनवरी में माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति (15 जनवरी), मौनी अमावस्या (18 जनवरी) और बसंत पंचमी (23 जनवरी) प्रमुख स्नान पर्व हैं। इन तिथियों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक शहर में सख्त ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहते हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों का समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

परीक्षार्थियों की सुविधा को प्राथमिकता

आयोग के अधिकारियों का कहना है कि यदि इन दिनों में प्रयागराज में परीक्षा कराई जाती, तो कई अभ्यर्थियों के पेपर छूटने की आशंका रहती। इसी कारण प्रयागराज के बाहर अन्य जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का फैसला लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रयागराज के स्थानीय अभ्यर्थियों को भी आमतौर पर दूसरे जिलों में ही केंद्र दिया जाता है।

नकल माफिया पर लगाम के लिए नई व्यवस्था

हाल के वर्षों में UPPSC ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों की जानकारी परीक्षा से कुछ दिन पहले ही जारी की जाती है। इसका मकसद नकल माफिया की किसी भी तरह की साजिश या सेटिंग को रोकना बताया जा रहा है।

SSC परीक्षाओं पर भी माघ मेले का असर

माघ मेले का असर केवल UPPSC तक सीमित नहीं है। एसएससी की CGL 2025 Tier-II परीक्षा 18 और 19 जनवरी को प्रस्तावित है। हालांकि SSC (सेंट्रल रीजन) का मुख्यालय प्रयागराज में है, इसके बावजूद इन परीक्षाओं के भी शहर के बाहर आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे स्थानीय अभ्यर्थियों को यात्रा करनी पड़ सकती है।

प्रयागराज में परीक्षा और आस्था का संतुलन

गौरतलब है कि प्रयागराज में हर साल माघ मेला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होता है। एक ओर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, तो दूसरी ओर लाखों युवाओं का भविष्य इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए परीक्षा एजेंसियां अपने फैसले ले रही हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
UPPSC
