अब नकल पर लगेगी लगाम, UPPSC नियमों में बदलाव करने की तैयारी में योगी सरकार; क्या है मास्टर प्लान

UPPSC Exam: यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए नया प्लान बनाया। पेपर लीक को रोकने के लिए नियम और सख्त किए जाएंगे।

UPPSC Exam: उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा के मानसून सत्र में पब्लिक सर्विस कमीशन (प्रोसीजर रेगुलेशन अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश करने जा रही है। इसका मकसद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाना और पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बील के जरिए कुछ परीक्षा नियमों में कुछ बदलाव किए गए जाएंगे। अब तक भर्ती परीक्षाओं के लिए तीन सेट सवाल-पत्र बनते थे, लेकिन नए नियम में चार सेट तैयार होंगे। हर सेट अलग-अलग विषय के जानकार तैयार करेंगे। ये पेपर रंग-कोड वाले लिफाफों में, गुप्त कोड के साथ, सीधे परीक्षा केंद्र भेजे जाएंगे।

नए बिल में साफ नियम लिखे गए हैं जिनमें शामिल है -

⦁ चारों सेट अलग-अलग विशेषज्ञ तैयार करेंगे।

⦁ विशेषज्ञ अपने पेपर सीलबंद लिफाफे में रसीद के साथ आयोग को देंगे।

⦁ पेपर चेक करने वाले सभी सेट, चेक करके सील करेंगे और पहचान का कोई निशान नहीं होगा।

⦁ छपाई में कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी सिर्फ मुद्रक की होगी।