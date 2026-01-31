Hindustan Hindi News
UPPSC Exam dates : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित की 36 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां, देखें किस माह कौन सा एग्जाम

संक्षेप:

UPPSC Exam dates : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने शुक्रवार को विभिन्न भर्तियों का विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम में कुल 36 भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित की गई हैं।

Jan 31, 2026
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने शुक्रवार को विभिन्न भर्तियों का विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ-2023) मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी को आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम में कुल 36 भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित की गई हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।

फरवरी

● समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य)-2023: 2 व 3 फरवरी

● कम्प्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा-2025 : 6 फरवरी

● स्थापत्य एवं नियोजन सहायक (मुख्य)-2024 : 24 फरवरी

मार्च

● स्टाफ नर्स यूनानी (प्रारंभिक)-2025: 17 मार्च

● सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारंभिक)-2025: 22 मार्च

● पीसीएस मुख्य परीक्षा-2025: 29 मार्च से 5 अप्रैल

अप्रैल

● सहायक अध्यापक टीजीटी (कम्प्यूटर) प्रारंभिक: 4 अप्रैल

● तकनीकी शिक्षा सेवा (प्रधानाचार्य) : 9 अप्रैल

● सहायक अध्यापक टीजीटी (वाणिज्य) मुख्य: 22 अप्रैल

● सहायक अध्यापक टीजीटी (संस्कृत) मुख्य : 23 अप्रैल

मई

● प्रवक्ता (राजकीय इंटर कॉलेज) प्रारंभिक: 3 मई

● सहायक अध्यापक टीजीटी (विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि/उद्यान): 16 मई

● सहायक अध्यापक टीजीटी (हिंदी, गणित, अंग्रेजी): 17 मई

● सहायक आचार्य (राजकीय महाविद्यालय) प्रारंभिक: 31 मई

जून

● अपर निजी सचिव (तृतीय चरण)-2023: 7 जून

● सहायक अध्यापक टीजीटी (जीव विज्ञान, कला, उर्दू): 13 जून

● सहायक अध्यापक टीजीटी (सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत): 14 जून

● स्टाफ नर्स यूनानी मुख्य परीक्षा : 17 जून

● सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा: 28 जून से 3 दिन

जुलाई

● सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) प्रारंभिक : 7 जुलाई

● सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी (मुख्य): 14 जुलाई से 13 दिन

अगस्त

● सहायक अध्यापक टीजीटी (कम्प्यूटर) मुख्य परीक्षा : 16 अगस्त

● प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा : 30 अगस्त

सितंबर

● तकनीकी शिक्षा सेवा (व्याख्याता आदि): 6 को

● शोध सहायक (अभियंत्रण): 8 सितंबर

सहायक आचार्य मुख्य परीक्षा

● वनस्पति विज्ञान व चित्रकला: 15

● रसायन विज्ञान व शिक्षाशास्त्र: 16

● अंग्रेजी व गृह विज्ञान: 17 सितंबर

● हिंदी व गणित: 18 सितंबर

● समाजशास्त्र व रक्षा अध्ययन: 22

● जन्तु विज्ञान व दर्शनशास्त्र: 23 सितंबर

● अर्थशास्त्र व भूगोल: 24 सितंबर

● इतिहास व शारीरिक शिक्षा: 25 सितंबर

● भौतिक विज्ञान व राजनीति विज्ञान: 28

● संस्कृत, मनोविज्ञान व संगीत गायन: 29

● वाणिज्य, कम्प्यूटर व फारसी: 30 को

