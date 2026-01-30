UPPSC Exam Calendar : PCS, RO/ARO, शिक्षक, मेडिकल भर्ती समेत 81 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

संक्षेप: UPPSC Exam Calendar : यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026-27 जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को तैयारी की दिशा मिल गई है। पीसीएस समेत 81 भर्तियों की तारीखें सामने आने से प्रतियोगियों को बड़ी राहत मिली है।

UPPSC Exam Calendar : सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के साथ ही यह साफ हो गया है कि आने वाले साल में कौन-सी बड़ी भर्ती परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। खास तौर पर पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद अभ्यर्थियों की तैयारी को एक साफ दिशा मिल गई है।

UPPSC Exam Calendar 2026: क्या है खास यूपीपीएससी द्वारा जारी इस परीक्षा कैलेंडर में पूरे साल आयोजित होने वाली कुल 81 भर्तियों और परीक्षाओं की संभावित तिथियां शामिल की गई हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट और आरक्षित तिथियों तक का पूरा खाका दिया गया है। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी और अन्य विभागों की भर्तियां इस सूची का हिस्सा हैं।

आयोग का यह कदम उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो लंबे समय से परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। कैलेंडर जारी होने से उम्मीदवार अब अपनी रणनीति और पढ़ाई का टाइम-टेबल बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं।

कैलेंडर में शामिल प्रमुख परीक्षाएं इस परीक्षा कैलेंडर में कई बड़ी और चर्चित भर्तियों को जगह दी गई है, जिनमें मुख्य रूप से ये परीक्षाएं शामिल हैं:

संयुक्त राज्य / उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस)

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा (एपीओ)

सहायक वन संरक्षक परीक्षा (एसीएफ)

विभिन्न शिक्षण पदों की परीक्षाएं

इंजीनियर और अन्य तकनीकी पदों की परीक्षाएं अलग-अलग विभागों से जुड़ी अन्य प्रतियोगी और विभागीय भर्तियां

पीसीएस परीक्षा की तारीख कब है पीसीएस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित की गई है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है।

इसके अलावा, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा 29 मार्च 2026 से शुरू होने की योजना है। यानी साल 2026 पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए बेहद व्यस्त और अहम रहने वाला है।

यहां देखें शेड्यूल क्यों जरूरी है यह परीक्षा कैलेंडर परीक्षा कैलेंडर जारी होने से उम्मीदवारों को यह अंदाजा मिल जाता है कि किस महीने किस परीक्षा पर फोकस करना है। इससे न केवल तैयारी की योजना बनाना आसान होता है, बल्कि अलग-अलग परीक्षाओं के बीच संतुलन भी बना रहता है। खास तौर पर वे उम्मीदवार जो एक से ज्यादा भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कैलेंडर किसी रोडमैप से कम नहीं है।

ऐसे देखें पूरा परीक्षा कैलेंडर अगर आप यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर मौजूद नवीनतम सूचनाओं या घोषणाओं वाले सेक्शन को देखें।

वहां “वर्ष-2026 में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर” शीर्षक वाला लिंक मिलेगा।

लिंक पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।