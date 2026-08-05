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UPPSC का बड़ा फैसला: भर्ती परीक्षाओं के हर कमरे में लगेगा जैमर, आधार से जुड़ेगा रजिस्ट्रेशन

By Dheeraj Pal
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अब आयोग की परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे, ताकि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किसी भी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके।

UPPSC decision Jammers to be installed in every recruitment exam room registration to be linked to Aadhaar
यूपीपीएससी परीक्षाओं में हाईटेक इंतजाम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम करने जा रहा है। अब आयोग की परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे, ताकि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किसी भी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके। यह जानकारी मंगलवार को आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने दी।

लगेगा जैमर

उन्होंने बताया कि अभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाती रही है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कक्ष में जैमर लगेगा। आयोग अभ्यर्थियों के सत्यापन को भी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था काफी पहले लागू कर दी गई थी, अब हरियाणा लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण को आधार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक लगाने और चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

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अभ्यर्थियों को आधार से जोड़ने की चल रही है तैयारी

सचिव ने बताया कि अब विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे समय की बचत के साथ मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक दक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी तथा अभ्यर्थियों को भी सहूलियत होगी।

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1154 असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन अगले माह

बता दें कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1154 पदों पर अगले महीने भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है और विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई गतिमान है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवा के तहत सहायक अभियंता (एई) के 111 पदों का अधियाचन भी मिला है। कृषि सेवा के तहत विभिन्न प्रकार के 40 से अधिक पदों की सूचना भी आयोग को मिली है।

पशुधन अधिकारी के 174 पदों पर भर्ती इसी माह प्रस्तावित है। होम्योपैथी विभाग में प्राध्यापक के 65, यूनानी विभाग में प्राध्यापक के सात और आयुर्वेद में प्राध्यापक के 28 पदों पर भी इसी महीने भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। समीक्षा अधिकारी (आरओ)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के 80 रिक्त पदों की सूचना भी आयोग को मिली है। खेल निदेशालय में क्रीड़ा अधिकारी के 25 और पुलिस विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के 43 पदों पर भी जल्द विज्ञापन जारी होगा।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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