जज बनने का सुनहरा मौका! यूपी में 365 सिविल जज पदों के लिए आवेदन शुरू, 21 दिसंबर तक भरें फॉर्म
युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। UPPSC ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 365 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार 21 दिसंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं।
अगर आपने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली है और जज बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बेहद शानदार अवसर आ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2026 (UP PCS J) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 365 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर 21 दिसंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क की डिटेल्स
उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 20 नवंबर 2026
रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 21 दिसंबर 2026
आवेदन में सुधार व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि: 28 दिसंबर 2026
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य (General), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को 125 रुपये शुल्क जमा करना होगा। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 रुपये, जबकि दिव्यांग (PH) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए मात्र 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें योग्यता और आयु सीमा
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री (LL.B.) होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, आयु की गणना 1 जुलाई 2027 के आधार पर होगी। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
फॉर्म भरने से पहले OTR नंबर प्राप्त करना है अनिवार्य
आयोग ने साफ किया है कि आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर होना बेहद जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे पहले otr.pariksha.nic.in पोर्टल पर जाकर अपना ओटीआर नंबर प्राप्त करें और उसके बाद ही मुख्य आवेदन फॉर्म भरें।
ऑनलाइन आवेदन के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं और होमपेज पर Notifications/Advertisements सेक्शन खोलें।
2. वहां U.P. Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Examination 2026 के सामने दिए गए Apply विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपने OTR नंबर की सहायता से लॉगिन करें और व्यक्तिगत व शैक्षणिक डिटेल्स ध्यान से दर्ज करें।
4. निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो, सिग्नेचर व आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
5. सभी जानकारियों की दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के उपयोग के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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